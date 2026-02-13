Кошелёк: динамика цен на овощи носит ярко выраженную сезонность

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 3 по 9 февраля 2026 года было отмечено увеличение цен на морковь (на 7,6%), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,7), картофель (на 1,4), яблоки (на 0,9), шлифованный рис (на 0,8), неразделанную мороженую рыбу, подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,6%).

В отчётном периоде снизились цены на сливочное масло (на 0,7%), байховый чёрный чай (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 3 по 9 февраля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на +1,7%, в том числе на огурцы +5,2%, морковь +1,7%, картофель +1,4%, помидоры +1,3%, капусту белокочанную +1,1%, свеклу столовую +0,9%, яблоки +0,5% и бананы +0,3%. В большую сторону переписали ценники в магазинах и на яйца куриные +1,5%, консервы овощные для детского питания +0,8%, говядину +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и водку +0,5%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, сахар-песок и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, баранину, рыбу мороженую, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия и соль поваренную +0,2%, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания +0,1%.

Цены снизились в отчётный период на свинину и муку пшеничную (-0,5%), сметану (-0,4%), рис (-0,3%), молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, сыры твердые, полутвёрдые и мягкие (-0,2%), мясо кур, колбасы варёные, творог, кефир и маргарин (-0,1%).

По данным Федеральной службы статистики, инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный).

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

По мнению Минсельхоза России, динамика цен на овощи в РФ, в первую очередь, на огурцы, носит ярко выраженную сезонность: зимой эта продукция традиционно дорожает, поскольку выращивание тепличных овощей требует больших затрат. «С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться», - уверяет россиян это ведомство, при этом уточняет, что в настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад. Так, отпускная стоимость капусты по сравнению с прошлым годом снизилась на 31,4%, картофеля - на 19,8%, лука - на 13%, томатов - на 18,2%. Цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года. В рознице в годовом выражении капуста подешевела на 24%, картофель и лук - на 16%, свекла - на 11,6%. Цены на томаты находятся на уровне прошлого года.

А Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации». «На неделе с 3 по 9 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,13%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,24% (с 0,29% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию до 1,67% (с 2,10%), на остальные продукты питания - до 0,10% (с 0,12%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составила 0,09% (после 0,01% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до околонулевых (0,03% после 0,56% неделей ранее)», - говорится в докладе Минэкономразвития РФ.