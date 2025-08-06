Кошелёк: эксперты оценили устойчивость тренда на замедление инфляции

Последние две недели Росстат отмечает в стране дефляцию. С 22 по 28 июля потребительские цены снизились на 0,05%, как и неделей ранее, с 15 по 21 июля. В последний раз статистическое ведомство фиксировало недельную дефляцию почти год назад – в конце августа – начале сентября 2024 года. До этого наблюдался рост: на 0,02% с 8 по 14 июля и на 0,79% с 1 по 7 июля. Последний скачок был связан с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли в среднем по стране на 11,9%, отмечали эксперты.

Замедление роста цен выглядит устойчивым в краткосрочной перспективе, отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин, комментарий которого приводят журналисты «Ведомостей».

Руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин также считает снижение инфляции стабильным и указывает на охлаждение кредитования и признаки замедления внутреннего спроса. Кузьмин отмечает, что инфляция приняла отрицательные значения из-за «благоприятной сезонности».

Начальник управления макроэкономического анализа «Совкомбанка» Никита Кулагин считает, что торможение роста цен продолжится в ближайшие месяцы.

Тем временем критически настроена в отношении текущего тренда и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. По её словам, динамика в июле 2025 года лишь отражает временное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, низкую долю импорта, крепкий рубль и низкую потребительскую активность домохозяйств. Фрумина подчеркивает, что дефляционные эпизоды регулярно возникают в летние месяцы и не обладают «прогностической ценностью, способной повлиять на оценку долгосрочной траектории инфляции».