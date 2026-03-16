Кошелёк: февральский рост цен удивляет – даже изменилась стоимость пользования общественным туалетом

Как сообщает Росстат, в феврале 2026 года по сравнению с январем текущего года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2025 года – 102,36% (в феврале 2025 года – 100,81%, по сравнению с декабрем 2024 года – 102,05%).

В феврале изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград +9,3%, морковь +8,2%, огурцы +7,9%, перец сладкий +7,6%, помидоры +5,2%, картофель +5,0%, лимоны +4,1%, капусту белокочанную +3,8%, груши +3,6%, свеклу столовую +2,8%, бананы +2,7%, яблоки +2,0%, чеснок +1,4%, зелень свежую +1,1%.

Снизились цены на апельсины (-7,1%) и грибы свежие (-1,3%).

В группе мясопродуктов изменились в большую сторону цены: на баранину +2,1%, говядину и печень говяжью, свиную +1,8%, печень птицы +0,9%, колбасы сырокопченые +0,7%.

Снизились цены на свинину (-1,6%), мясо кур (-1,0%).

Из рыбопродуктов и морепродуктов изменились цены: на рыбу солёную, маринованную, копчёную, живую и охлажденную +1,2%, мороженую неразделанную +1,1%, кальмары мороженые +1,0%.

Снизились цены на икру лососевых рыб (-0,2%).

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых изменились цены на хлеб ржаной +1,0%, пшеничный и булочные изделия +0,8%, хлопья из злаков (сухие завтраки) +0,5%. Снизились цены на муку пшеничную и овсяные хлопья «Геркулес» (-0,6%), рис, горох и фасоль (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%).

Также изменились цены: на яйца куриные +9,3%, водку +2,3%, вино игристое +1,7%, крепленое +1,3% и столовое +1,0%, пиво +1,5%, коньяк, торты и сахар-песок +1,2%, сухие приправы, специи и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +1,0%.

Снизились цены: на масло сливочное (-1,4%), молоко для детей и питьевое ультрапастеризованное, сметану (-1,0%), масло оливковое (-0,8%), кофе натуральный в зернах и молотый, овощи замороженные, сыры плавленые (-0,6%), творог, маргарин и майонез (-0,5%), молоко сгущенное с сахаром, шоколад, соки фруктовые (-0,4%).

В феврале цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +1,1%, в том числе на валосердин +2,5%, римантадин +2,4%, активированный уголь +2,3%, метилурацил +2,2%, левомеколь +2,1%, меновазин +2,0%, троксерутин +1,6%, таурин +1,5%, мелоксикам, пенталгин и цитрамон +1,4%, метамизол натрия и ренгалин +1,3%. Снизились цены на мирамистин (-1,2%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,4%, в том числе на метопролол и хлоргексидин +1,5%, лоперамид +1,1%, аскорбиновую кислоту +0,9%, водорода пероксид и ксилометазолин +0,8%, ацетилсалициловую кислоту, натрия хлорид и цефтриаксон +0,7%, диклофенак, ибупрофен и парацетамол +0,6%, аторвастатин и интерферон альфа-2В +0,5%. Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,3%), панкреатин (-0,7%) и хлоропирамин (-0,5%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены: на корригирующие очки и вату +0,9%, шприцы одноразовые +0,4%, бинты +0,2%, аппараты для измерения артериального давления +0,1%.

Снизились цены: на термометры медицинские безртутные (галинстановые) (-1,2%) и электронные стандартные (-0,5%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены: на сухие корма для домашних животных +2,0%, спички +1,9%, бумагу туалетную +1,3%, кремы детские +1,0%, салфетки влажные и соски (пустышки) +0,8%, бумажные столовые салфетки +0,6%, бутылочки для кормления +0,5%, мыло хозяйственное +0,4%, пасты зубные и антисептики для рук +0,2%, пеленки для новорожденных +0,1%. Снизились цены: на подгузники детские бумажные (-1,7%), гигиенические прокладки (-0,6%) и мыло туалетное (-0,4%).

Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,5%, компримированный природный газ +1,2%, бензин автомобильный +0,6% и дизельное топливо +0,1%.

Среди прочих непродовольственных товаров изменение цен составило: на ювелирные изделия +5,4%, газеты +3,3%, свежесрезанные цветы +3,1%, велосипеды для дошкольников +2,0% и дорожные для взрослых +1,8%, краски для волос +1,7%, компьютеры планшетные +1,6%, тушь для ресниц +1,5%, книги художественные и дрова +1,4%, мотоциклы без коляски, скутеры, телевизоры и флеш-накопители USB, лампы электрические осветительные, батарейки электрические типа АА, мойки для кухни, кресла детские автомобильные, краски масляные, эмали, стекло оконное, листовое, сигареты с фильтром, одеяла стеганые, жидкие чистящие и моющие средства, землю для растений и лопаты садовые, игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, мячи спортивные, бумагу офисную, бумажные носовые платки, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, авторучки шариковые, тетради школьные и карандаши чернографитные, полотенца кухонные, полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, нитки швейные, отдельные виды мебели, посуды и парфюмерно-косметических товаров от +0,5% до +1,0%.

Снизились цены (от -0,9% до -2,0%): на фотоаппараты, холодильники двухкамерные, мониторы для настольного компьютера, моноблоки, машины стиральные автоматические, плиты бытовые, роботы-пылесосы и электропылесосы напольные, миксеры, блендеры, перчатки из натуральной кожи, пену для бритья, отдельные виды одежды, трикотажных изделий и обуви.

В феврале среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки: на отдых в Египет +19,7%, Турцию +11,0%, страны Закавказья +7,7%, отдельные страны Юго-Восточной +7,2% и Средней +3,3% Азии, Беларусь +3,7%.

Среди услуг внутреннего туризма изменились цены: на проживание в гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах от +0,5% до +1,8%, отдых на Черноморском побережье России, путевки в санатории +1,6% и дома отдыха, пансионаты +0,6%, автобусные экскурсии +0,9% и экскурсионные туры по России +0,7%, билеты в музеи и на выставки +0,6%, в кинотеатры +0,4%.

В группе услуг пассажирского транспорта изменились цены и тарифы: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования от +3,7% до +6,2%, междугороднем +1,7% и городском +1,2% автобусах, пригородном поезде +1,0%, такси +0,9% и маршрутном такси +0,4%, троллейбусе +0,2%. Снизилась стоимость аренды автомобиля (-0,2%).

Среди медицинских услуг изменились цены: на услуги сиделок +5,4%, первичный консультативный прием у врача специалиста +1,5%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), осмотр больного у стоматолога, удаление зуба под местным обезболиванием, восстановление зуба пломбой и изготовление съемного зубного протеза +1,4%, изготовление коронки +1,3%, ультразвуковое исследование брюшной полости, физиотерапевтическое лечение и лечебный массаж +1,2%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре +1,0%, диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе и общий анализ крови +0,8%.

Изменились цены на отдельные виды бытовых услуг: на мойку легкового автомобиля +2,0%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой +1,5%, услуги парикмахерских +1,2%, химическую чистку, услуги прачечных +1,1%, шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуги фотоателье, бань и душевых +1,0%, выполнение обойных работ +0,9%, регулировку развала-схождения колес легкового автомобиля +0,8%, установку натяжного потолка +0,7%, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом +0,6%, постановку набоек и ремонт, пошив одежды +0,5%, ремонт холодильников, услуги организатора проведения торжеств и ритуальные услуги +0,4%.

Среди услуг жилищно-коммунального хозяйства, оказываемых населению, изменились тарифы: за найм жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах +1,4%, на услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ +0,7%, содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья и в государственном и муниципальном жилищных фондах +0,6%, водоотведение +0,3%, водоснабжение холодное +0,2%.

Также изменилась стоимость: пользования общественным туалетом +2,1%, ветеринарных услуг +2,0%, дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения +1,9%, начального курса обучения вождению легкового автомобиля и аренды индивидуального банковского сейфа +1,6%, занятий в плавательных бассейнах +1,2%, посещения детского ясли-сада +1,1%, занятий на курсах профессионального обучения +1,0%, пользования потребительским кредитом +0,9%, курьерских услуг +0,8%, пересылки простого письма внутри России +0,7%, ксерокопирования документа +0,6%, абонентской платы за телевизионную антенну и доступ к сети Интернет +0,5%, устной консультации юриста по семейным вопросам, абонентской платы за пакет услуг сотовой связи +0,4%, междугородней телефонной связи, дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, занятий на курсах иностранных языков, годового полиса ОСАГО +0,3%.