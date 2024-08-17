Кошелёк: фруктово-ягодные и рыбные консервы, фарфоровая и фаянсовая посуда, коммунальные услуги – лидеры по росту цен и тарифов в Мурманской области в июле

Мурманскстат опубликовал данные по изменению потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в июле текущего года.

Как сообщает статистическое ведомство, во втором месяце лета по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на фруктово-ягодные и рыбные консервы (соответственно на 3,8% и 2,8%), фрукты и цитрусовые (на 2,9), макаронные изделия (на 2,4), свинину (на 2,0), колбасные изделия (на 1,8), масло и жиры (на 1,4), сельди, сахар (на 1,3%).

Снизились цены на яйца (на 3,7%), овощи (на 2,5), мороженое рыбное филе (на 1,8), чай (на 1,7), муку (на 1,5), шоколад и сахаристые кондитерские изделия (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров подешевели легковые автомобили (на 2,2%), велосипеды (на 1,6), нитки (на 1,3), товары для животных, электротовары и другие бытовые приборы (на 1,2%).

Подорожали фарфоровая и фаянсовая посуда (на 4,7%), фотоаппараты (на 2,9), спички (на 2,3), ювелирные изделия (на 2,1), моторное топливо (на 2,0), строительные материалы (на 1,8), кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 1,6), печатные издания (на 1,4), бельевой трикотаж (на 1,0%).

По группам услуг возросла стоимость коммунальных услуг (на 8,9%), услуг фотоателье (на 4,0), физкультуры и спорта (на 2,8), почтовой связи (на 2,2), банков (на 0,9%). Увеличилась стоимость услуг городского автомобильного транспорта (на 2,4%), а воздушного и железнодорожного, напротив, снизилась (соответственно на 3,8% и 3,2%). Подешевела аренда квартир (на 2,3%).