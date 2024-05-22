Кошелёк: годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле ускорилась до 7,84%

В магазинах Мурманской области в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров отмечено снижение цен на мясные консервы (на 3,9%), овощи (на 3,6), мясные субпродукты (на 2,9), макаронные изделия (на 2,8), фрукты и цитрусовые (на 2,7), масло и жиры (на 1,3), копчёные продукты из мяса и птицы (на 1,0), мороженое рыбное филе, мучные кондитерские изделия (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в апреле увеличились цены на сельди (на 4,7%), сахар (на 4,0), муку (на 3,7), рыбные консервы (на 2,0), крупу и бобовые (на 1,9), варёные колбасы (на 1,7), шоколад и сахаристые кондитерские изделия (на 1,4), питьевое молоко (на 1,3), безалкогольные напитки (на 1,1), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров подорожали перевязочные материалы (на 3,6%), телерадиотовары (на 2,5), электротовары и другие бытовые приборы, фотоаппараты (на 2,2), кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 2,1), постельное бельё, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 1,2), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, мебель, медикаменты (на 1,1), табачные изделия, печатные издания (на 1,0), ювелирные изделия (на 0,9%). Во втором месяце весны подешевели средства связи (на 3,0%), полотенца (на 1,0), товары для животных (на 0,9), персональные компьютеры (на 0,8%).

По группам услуг в апреле возросла стоимость услуг железнодорожного транспорта (на 6,2%), а воздушного и городского автомобильного транспорта, напротив, снизилась (соответственно на 5,3% и 0,9%). Увеличилась стоимость услуг банков (на 11,0%), беспроводной радиосвязи (на 9,4), экскурсионных (на 8,6), телевещания (на 4,0), медицинских (на 3,6), в сфере зарубежного туризма (на 2,6), химчистки, услуг прачечных (на 2,0), ветеринарных (на 1,6), парикмахерских (на 1,0), аренды квартир (на 0,9%).

Подешевели в апреле услуги гостиниц (на 3,5%).

А как сообщает Росстат, по стране в апреле текущего года выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на свеклу столовую +21,9%, морковь +7,4%, яблоки +3,3%, грибы свежие +2,4%, картофель +2,0%, виноград +1,8%, бананы +1,4%, капусту белокочанную +1,1%. Снизились цены на огурцы (-13,1%), лук репчатый (-3,0%), апельсины (-1,9%), лимоны (-1,3%), помидоры (-1,0%), зелень свежую (-0,8%), груши (-0,7%).

На прочие продовольственные товары увеличились цены на баранину +4,6%, масло оливковое +2,4%, сахар-песок +2,2%, сырки творожные, глазированные шоколадом, консервы томатные, какао, шоколад +1,7%, маргарин, кексы, рулеты, мороженое сливочное +1,5%, масло сливочное, печенье, булочные изделия сдобные, горох и фасоль, пиво, кофе в организациях быстрого обслуживания +1,4%, молоко стерилизованное, чай зеленый +1,3%, говядину, филе сельди соленое, сметану, хлеб ржаной и пшеничный, консервы фруктово-ягодные для детского питания, жевательную резинку +1,2%, сливки питьевые, рыбу соленую, маринованную, копченую и охлажденную мороженую разделанную лососевых пород, майонез, продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») +1,1%, консервы мясные для детского питания, сыры плавленые, овсяные хлопья «Геркулес», торты, соки фруктовые, напитки газированные +1,0%, рыбу живую и охлажденную, молоко пастеризованное, пряники, рис, конфеты шоколадные, коньяк +0,9%, печень говяжью, свиную, крупу манную, рыбу мороженую неразделанную, сельдь соленую, кофе натуральный в зернах и молотый, вино виноградное крепленое и водку, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, ужин в ресторане +0,8%.

Снизились цены в апреле по стране: на яйца куриные (-1,0%), крупу гречневую (-0,9%), вермишель (-0,8%), макаронные изделия (-0,6%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,5%), мясо кур и колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,3%), национальные сыры и брынзу, пшено (-0,2%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в России в апреле 2024 года составила 0,50%. За январь-апрель этого года цены выросли на 2,46% (в апреле 2023 года инфляция составила 0,38%, а за январь-апрель 2023 года - 2,06%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта.