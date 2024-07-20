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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.24 13:00

Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в июне 2024 года снизилась до 9,71% после 10,03% в мае

При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в I квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,10%) и по России в целом (8,59%). Одна из основных причин замедления роста цен в регионе – расширение предложения на рынке пассажирских авиаперевозок.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Февраль 2024

Март

2024

Апрель

 2024

Май

2024

Июнь

2024

Инфляция

9,05

9,28

9,21

10,03

9,71

Базовая инфляция

8,52

8,97

9,44

9,64

9,41

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

7,41

8,43

7,81

8,60

9,01

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

11,71

17,85

10,84

16,79

17,26

Непродовольственные товары

6,26

7,18

7,34

7,86

7,75

Услуги

14,70

13,02

13,24

14,37

13,05

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

4,62

4,80

4,87

4,78

5,16

    - пассажирский транспорт

50,37

32,75

28,23

39,47

35,38

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В июне цены на продовольствие за год выросли на 9,01%, в мае – на 8,60%.

Цены на молочную продукцию в годовом сопоставлении снижались не так сильно, как в мае. Одна из причин – произошедшее ранее увеличение издержек производителей. Например, выросли расходы на логистику и упаковку. Некоторые производители и поставщики сталкивались с нехваткой кадров и повышали заработные платы, чтобы привлечь и удержать работников. При этом устойчиво высокий спрос позволял компаниям легче переносить в цены возросшие издержки.

У предприятий общественного питания увеличились расходы на закупку продуктов и оплату труда. Как результат – цены в заведениях общепита стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне снизился до 7,75% после 7,86% месяцем ранее.

Год назад цены на новые автомобили отечественного производства росли более заметно, чем сейчас. Тогда автопроизводители активно переносили в цены затраты, возросшие из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. В июне этого года цены на новые российские автомобили увеличились не так сильно. Как результат – в годовом выражении новые отечественные автомобили дорожали медленнее, чем месяцем ранее.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июне снизился до 13,05% после 14,37% в мае.

Авиабилеты дорожали медленнее в годовом выражении. Основная причина – в июне авиакомпании ввели дополнительные рейсы на популярных направлениях в регионе.

Стоит отметить, что динамика цен на авиабилеты в Мурманской области отличается повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в июне 2024 года выросла до 8,10% после 7,97% в мае. Инфляция повысилась главным образом за счет ускорения роста цен на овощи. Цены на эти продукты подвержены частым и сильным колебаниям. При этом показатель базовой инфляции, характеризующий наиболее устойчивую ее часть, несколько снизился, хотя остается на повышенном уровне.

В июне 2024 года годовая инфляция в России возросла до 8,59%. Однако текущий рост потребительских цен несколько замедлился. На инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта. При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в I квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Для придания устойчивости процессу снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем Банк России прогнозировал в апреле.

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