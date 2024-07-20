Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в июне 2024 года снизилась до 9,71% после 10,03% в мае
При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,10%) и по России в целом (8,59%). Одна из основных причин замедления роста цен в регионе – расширение предложения на рынке пассажирских авиаперевозок.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Февраль 2024
|
Март
2024
|
Апрель
2024
|
Май
2024
|
Июнь
2024
|
Инфляция
|
9,05
|
9,28
|
9,21
|
10,03
|
9,71
|
Базовая инфляция
|
8,52
|
8,97
|
9,44
|
9,64
|
9,41
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
7,41
|
8,43
|
7,81
|
8,60
|
9,01
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
11,71
|
17,85
|
10,84
|
16,79
|
17,26
|
Непродовольственные товары
|
6,26
|
7,18
|
7,34
|
7,86
|
7,75
|
Услуги
|
14,70
|
13,02
|
13,24
|
14,37
|
13,05
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
4,62
|
4,80
|
4,87
|
4,78
|
5,16
|
- пассажирский транспорт
|
50,37
|
32,75
|
28,23
|
39,47
|
35,38
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В июне цены на продовольствие за год выросли на 9,01%, в мае – на 8,60%.
Цены на молочную продукцию в годовом сопоставлении снижались не так сильно, как в мае. Одна из причин – произошедшее ранее увеличение издержек производителей. Например, выросли расходы на логистику и упаковку. Некоторые производители и поставщики сталкивались с нехваткой кадров и повышали заработные платы, чтобы привлечь и удержать работников. При этом устойчиво высокий спрос позволял компаниям легче переносить в цены возросшие издержки.
У предприятий общественного питания увеличились расходы на закупку продуктов и оплату труда. Как результат – цены в заведениях общепита стали расти быстрее в годовом сопоставлении.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне снизился до 7,75% после 7,86% месяцем ранее.
Год назад цены на новые автомобили отечественного производства росли более заметно, чем сейчас. Тогда автопроизводители активно переносили в цены затраты, возросшие из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. В июне этого года цены на новые российские автомобили увеличились не так сильно. Как результат – в годовом выражении новые отечественные автомобили дорожали медленнее, чем месяцем ранее.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в июне снизился до 13,05% после 14,37% в мае.
Авиабилеты дорожали медленнее в годовом выражении. Основная причина – в июне авиакомпании ввели дополнительные рейсы на популярных направлениях в регионе.
Стоит отметить, что динамика цен на авиабилеты в Мурманской области отличается повышенной волатильностью.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в июне 2024 года выросла до 8,10% после 7,97% в мае. Инфляция повысилась главным образом за счет ускорения роста цен на овощи. Цены на эти продукты подвержены частым и сильным колебаниям. При этом показатель базовой инфляции, характеризующий наиболее устойчивую ее часть, несколько снизился, хотя остается на повышенном уровне.
В июне 2024 года годовая инфляция в России возросла до 8,59%. Однако текущий рост потребительских цен несколько замедлился. На инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта. При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в I квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Для придания устойчивости процессу снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем Банк России прогнозировал в апреле.