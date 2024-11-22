Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2024 года ускорилась до 8,60% после 8,54% в сентябре
Инфляция в октябре текущего года в регионе была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,90%) и в целом по стране (8,54%). Среди основных причин ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июнь
2024
|
Июль
2024
|
Август
2024
|
Сентябрь
2024
|
Октябрь 2024
|
Инфляция
|
9,71
|
9,75
|
9,55
|
8,54
|
8,60
|
Базовая инфляция
|
9,41
|
8,90
|
8,88
|
7,86
|
7,83
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
9,01
|
9,16
|
10,05
|
9,20
|
9,45
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
17,26
|
16,23
|
18,87
|
13,91
|
15,05
|
Непродовольственные товары
|
7,75
|
6,51
|
6,63
|
5,66
|
5,29
|
Услуги
|
13,05
|
14,67
|
13,01
|
11,76
|
12,13
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,16
|
10,79
|
10,25
|
9,31
|
8,71
|
- пассажирский транспорт
|
35,38
|
30,94
|
22,24
|
20,13
|
20,75
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В октябре цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 9,45% после 9,20% в сентябре.
Издержки производителей и переработчиков молока увеличились. Среди основных причин – удорожание кормов для животных, логистики и упаковки. Кроме того, из-за нехватки кадров некоторые предприятия повышали зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Как результат – в годовом сопоставлении цены на творог, молоко и сливочное масло выросли сильнее, чем месяц назад, а кисломолочные продукты подорожали (в сентябре цена на них снижалась в годовом выражении).
Предложение рыбной продукции в регионе сократилось из-за снижения объёмов её вылова на промысле. Это привело к росту оптовых цен на отдельные виды рыбы. В итоге рост цен на мороженую и охлажденную рыбу ускорился в годовом выражении.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре снизился и составил 5,29% после 5,66% в сентябре.
Бытовая техника подешевела в годовом выражении после роста цен на неё в сентябре. Сказался эффект высокой базы: в октябре прошлого года цены на бытовую технику заметно повысились, в том числе из-за высокой потребительской активности. В октябре этого года спрос населения в регионе несколько охладился, и рост цен в месячном сопоставлении был не таким сильным.
По этой же причине цены на новые отечественные автомобили росли медленнее в годовом выражении, чем месяцем ранее.
Услуги
В октябре годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 12,13% после 11,76% в сентябре.
Цены на такси в октябре в годовом сопоставлении выросли больше, чем месяцем ранее. Среди причин – нехватка водителей в регионе. Кроме того, у перевозчиков увеличились расходы на обслуживание автомобилей.
Инфляция в России
Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Требуется дополнительная жёсткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.