Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2024 года ускорилась до 8,60% после 8,54% в сентябре

Инфляция в октябре текущего года в регионе была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,90%) и в целом по стране (8,54%). Среди основных причин ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Инфляция в октябре текущего года в регионе была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,90%) и в целом по стране (8,54%). Среди основных причин ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Инфляция 9,71 9,75 9,55 8,54 8,60 Базовая инфляция 9,41 8,90 8,88 7,86 7,83 Прирост цен на Продовольственные товары 9,01 9,16 10,05 9,20 9,45 из них: - плодоовощная продукция 17,26 16,23 18,87 13,91 15,05 Непродовольственные товары 7,75 6,51 6,63 5,66 5,29 Услуги 13,05 14,67 13,01 11,76 12,13 из них: - ЖКХ 5,16 10,79 10,25 9,31 8,71 - пассажирский транспорт 35,38 30,94 22,24 20,13 20,75

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В октябре цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 9,45% после 9,20% в сентябре.

Издержки производителей и переработчиков молока увеличились. Среди основных причин – удорожание кормов для животных, логистики и упаковки. Кроме того, из-за нехватки кадров некоторые предприятия повышали зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Как результат – в годовом сопоставлении цены на творог, молоко и сливочное масло выросли сильнее, чем месяц назад, а кисломолочные продукты подорожали (в сентябре цена на них снижалась в годовом выражении).

Предложение рыбной продукции в регионе сократилось из-за снижения объёмов её вылова на промысле. Это привело к росту оптовых цен на отдельные виды рыбы. В итоге рост цен на мороженую и охлажденную рыбу ускорился в годовом выражении.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре снизился и составил 5,29% после 5,66% в сентябре.

Бытовая техника подешевела в годовом выражении после роста цен на неё в сентябре. Сказался эффект высокой базы: в октябре прошлого года цены на бытовую технику заметно повысились, в том числе из-за высокой потребительской активности. В октябре этого года спрос населения в регионе несколько охладился, и рост цен в месячном сопоставлении был не таким сильным.

По этой же причине цены на новые отечественные автомобили росли медленнее в годовом выражении, чем месяцем ранее.

Услуги

В октябре годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 12,13% после 11,76% в сентябре.

Цены на такси в октябре в годовом сопоставлении выросли больше, чем месяцем ранее. Среди причин – нехватка водителей в регионе. Кроме того, у перевозчиков увеличились расходы на обслуживание автомобилей.

Инфляция в России

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Требуется дополнительная жёсткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.