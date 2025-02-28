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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 16:00

Кошелёк: инфляция играет в магазинах с ценниками

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 февраля 2025 года зафиксировано увеличение цен на баранину, кроме бескостного мяса (на 5,9%), картофель (на 4,4), байховый чёрный чай, цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,2), свинину, кроме бескостного мяса, неразделанную мороженую рыбу (на 0,9), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), пищевую поваренную соль (на 0,7%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на вермишель (на 2,1%), шлифованный рис (на 1,4), пшено (на 1,3), яблоки (на 1,1), пшеничную муку, морковь (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщает Росстат, с 18 по 24 февраля текущего года повышение цен на плодоовощную продукцию составило +1,0%, в том числе на картофель +3,1%, бананы +2,0%, помидоры +1,9%, капусту белокочанную +1,5%, морковь +0,9%, яблоки +0,8%, лук репчатый и свеклу столовую +0,6%. Снизились цены на огурцы (-1,4%).

Вверх пошли цены и на рыбу мороженую +1,2%, консервы мясные для детского питания +1,0%, говядину, молоко пастеризованное, чай чёрный, печенье, консервы овощные для детского питания и водку +0,6%, баранину, творог и соль поваренную +0,5%, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,4%, свинину, молоко ультрапастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, колбасы вареные, сметану и хлеб ржаной +0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное и пшено +0,1%.

В этот же отчётный период снизились цены на яйца куриные (-0,5%), мясо кур и крупу гречневую (-0,4%), сосиски, сардельки, муку пшеничную (-0,2%), масло сливочное, макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

Изменились в большую сторону плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов +1,0% и тарифы на проезд в городском автобусе +0,1%.

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