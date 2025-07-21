Кошелёк: июнь порадовал северян снижением цен на овощи и куриные яйца, а огорчил ростом стоимости услуг железнодорожного транспорта

В Мурманской области в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее снижение цен отмечено на овощи (на 7,3%), куриные яйца (на 5,8), чай (на 3,3), масло и жиры (на 2,6), фруктово-ягодные и рыбные консервы (соответственно на 2,1% и 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, увеличение цен за отчётный период зафиксировано на фрукты и цитрусовые (на 3,3%), копченые продукты из мяса и птицы (на 2,9), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,7), пшеничную муку (на 2,2), говядину, мясные консервы (на 2,0), мороженое (на 1,9), мороженую рыбу (кроме сельди), мясные субпродукты (на 1,3), кофе, крупу и бобовые (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров подорожали часы (на 3,9%), ювелирные изделия (на 2,4), мебель, спички (на 2,1), парфюмерно-косметические товары (на 1,7), детская обувь (на 1,6), ковры и ковровые изделия (на 1,5), бумажно-беловые товары, нитки (на 1,2), резиновая обувь (на 1,1%).

Подешевели фотоаппараты (на 2,9%), персональные компьютеры (на 2,3), телерадиотовары (на 1,7), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,4), средства связи (на 1,2%).

По группам услуг возросла стоимость услуг железнодорожного транспорта (на 10,2%), санаторнооздоровительных (на 3,4), экскурсионных (на 2,6%). Снизилась стоимость услуг гостиниц (на 1,4%).