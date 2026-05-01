Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
Май — месяц праздников и длинных выходных. Хорошая новость: на оклад это не влияет. Плохая новость: на аванс влияет. Разберёмся, почему это так и сколько вы реально получите на руки. Об этом рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.
Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало (в мае 2026 года их 19).
Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.
Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.
Посчитаем для примера
Исходные данные: ваш оклад = 57000 ₽, аванс — 20 мая, окончательный расчёт — 5 июня
Стоимость одного рабочего дня в мае
57000 ÷ 19 = 3000 ₽
Аванс за 9 отработанных дней (1–15 мая)
9 × 3000 = 27000 ₽ (до вычета налога)
Выплата за вторую половину (16–31 мая, 10 дней)
10 × 3000 = 30000 ₽ (до вычета налога)
Теперь с учётом НДФЛ 13%
- Аванс на руки: 27 000 − 13% = 23490 ₽
- Вторая часть на руки: 30 000 − 13% = 26100 ₽
Итого за май на руки: 23 490 + 26 100 = 49590 ₽ — ровно столько же, сколько вы получили бы в любом другом месяце.
Важно помнить, если вас привлекают к работе в нерабочие праздничные дни или выходные, такая работа должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.
Если ваш труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то ваша зарплата зависит от количества отработанных часов в мае или объема выполненной работы. Учитывая, что в мае есть дополнительные нерабочие дни, заработная плата в таком случае действительно может быть меньше привычного.