Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату

Май — месяц праздников и длинных выходных. Хорошая новость: на оклад это не влияет. Плохая новость: на аванс влияет. Разберёмся, почему это так и сколько вы реально получите на руки. Об этом рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало (в мае 2026 года их 19).

Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.

Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.

Посчитаем для примера

Исходные данные: ваш оклад = 57000 ₽, аванс — 20 мая, окончательный расчёт — 5 июня

Стоимость одного рабочего дня в мае

57000 ÷ 19 = 3000 ₽

Аванс за 9 отработанных дней (1–15 мая)

9 × 3000 = 27000 ₽ (до вычета налога)

Выплата за вторую половину (16–31 мая, 10 дней)

10 × 3000 = 30000 ₽ (до вычета налога)

Теперь с учётом НДФЛ 13%

Аванс на руки: 27 000 − 13% = 23490 ₽

Вторая часть на руки: 30 000 − 13% = 26100 ₽

Итого за май на руки: 23 490 + 26 100 = 49590 ₽ — ровно столько же, сколько вы получили бы в любом другом месяце.

Важно помнить, если вас привлекают к работе в нерабочие праздничные дни или выходные, такая работа должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.

Если ваш труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то ваша зарплата зависит от количества отработанных часов в мае или объема выполненной работы. Учитывая, что в мае есть дополнительные нерабочие дни, заработная плата в таком случае действительно может быть меньше привычного.