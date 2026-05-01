Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.26 17:00

Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату

Май — месяц праздников и длинных выходных. Хорошая новость: на оклад это не влияет. Плохая новость: на аванс влияет. Разберёмся, почему это так и сколько вы реально получите на руки. Об этом рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало (в мае 2026 года их 19).

Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.

Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.

Посчитаем для примера

Исходные данные: ваш оклад = 57000 ₽, аванс — 20 мая, окончательный расчёт — 5 июня

Стоимость одного рабочего дня в мае
57000 ÷ 19 = 3000 ₽

Аванс за 9 отработанных дней (1–15 мая)
9 × 3000 = 27000 ₽ (до вычета налога)

Выплата за вторую половину (16–31 мая, 10 дней)
10 × 3000 = 30000 ₽ (до вычета налога)

Теперь с учётом НДФЛ 13%

  • Аванс на руки: 27 000 − 13% = 23490 ₽
  • Вторая часть на руки: 30 000 − 13% = 26100 ₽

Итого за май на руки: 23 490 + 26 100 = 49590 ₽ — ровно столько же, сколько вы получили бы в любом другом месяце.

Важно помнить, если вас привлекают к работе в нерабочие праздничные дни или выходные, такая работа должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.

Если ваш труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то ваша зарплата зависит от количества отработанных часов в мае или объема выполненной работы. Учитывая, что в мае есть дополнительные нерабочие дни, заработная плата в таком случае действительно может быть меньше привычного.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:05«Ва-банк-2». Художественный фильм (16+)01:30Сергей Куприк. Концерт «Россия - Родина моя!» Государственный кремлевский дворец '2019 (16+)03:45«Медленное ТВ-Камин».
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять