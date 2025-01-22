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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 16:30

Кошелёк: картофель, лук репчатый и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в 2024 году

По данным Росстата, в 2024 году картофель подорожал почти на 92% по сравнению с декабрем 2023 года и стал лидером по росту цен среди продовольственных товаров за год.

В 2023 году картофель, напротив, подешевел на 15,8%. По мнению экспертов rbc.ru, его подорожание может объясняться эффектом низкой базы прошлого года, когда был собран рекордный урожай картофеля.

На втором месте по росту цен оказался лук репчатый, за год он подорожал на 48,2%. Капуста белокочанная с декабря 2023 года поднялась в цене на 44,7%.

Четвертая позиция – у икры лососевых рыб, цены на неё выросли на 37,7%. В среднем цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года составила свыше 9,2 тысячи рублей. Вылов лососей оказался в два раза ниже, чем годом ранее. Пятую строчку занимает сливочное масло. Оно подорожало на 36,2%, до 1,2 тысячи рублей за килограмм.

В целом, по данным Росстата, овощи и фрукты в 2024 году стали дороже на 22,09%. Так, свекла прибавила в цене 32,1%, огурцы подорожали на 28,5%.

Существенное снижение цен в 2024 году в категории продовольственных товаров было зафиксировано только на яйца (-11,2%) и гречневую крупу (-6,4%).

Средние расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тысячи рублей в месяц, сообщает «РБК» со ссылкой на данные «СберИндекса». За вычетом инфляции (в 2024 году рост цен составил 9,52%) расходы населения увеличились на 6% по сравнению с 2023 годом.

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