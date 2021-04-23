Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже

В магазинах Мурманской области с 13 по 19 апреля текущего года было отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 2,3%), куриные яйца (на 1,2), белокочанную капусту (на 1,0), поваренную соль (на 0,9), пшеничную муку (на 0,9), шлифованный рис (на 0,9%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период произошло снижение цен на картофель (на 1,6%), подсолнечное масло (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.