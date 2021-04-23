Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 12:00
Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже
В магазинах Мурманской области с 13 по 19 апреля текущего года было отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 2,3%), куриные яйца (на 1,2), белокочанную капусту (на 1,0), поваренную соль (на 0,9), пшеничную муку (на 0,9), шлифованный рис (на 0,9%).
Как отмечает Мурманскстат, в этот же период произошло снижение цен на картофель (на 1,6%), подсолнечное масло (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-
Последние комментарии
Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,6 рубля, а доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути