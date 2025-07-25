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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 12:00

Кошелёк: картофель, свежая белокочанная капуста и куриные яйца – в лидерах по снижению цен

В магазинах Мурманской области с 15 по 21 июля 2025 года было отмечено снижение цен на картофель (на 6,4%), свежую белокочанную капусту (на 6,2), куриные яйца (на 3,3), репчатый лук (на 1,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подорожали яблоки (на 1,7%), морковь (на 1,5), шлифованный рис (на 1,2), баранина (кроме бескостного мяса), вермишель (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Мурманскстата, цены производителей промышленных товаров (услуг), предназначенных для реализации на внутреннем рынке Российской Федерации, в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 2,7%.

Как сообщает Федеральная служба статистики, с 15 по 21 июля текущего года цены на плодоовощную продукцию в РФ снизились на 3,5%. По сравнению с предыдущей неделей, когда они стали меньше на 2,3%, падение ускорилось.

Снижение цен отмечалось на свеклу столовую (-9,2%), капусту белокочанную (-8,3%), картофель (-7,3%), огурцы (-6,8%), морковь (-4,7%), лук репчатый (-3,1%), помидоры (-2,2%) и бананы (-1,7%). Переписывали ценники в магазинах в меньшую сторону и на яйца куриные (-1,0%), рис (-0,3%), сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, сметану, масло сливочное и подсолнечное, маргарин и сахар-песок (-0,2%), творог, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, чай чёрный и крупу гречневую (-0,1%).

В отчётную неделю рост цен в России был отмечен на вермишель +0,6%, свинину, консервы овощные для детского питания и печенье +0,4%, баранину и макаронные изделия +0,3%, говядину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы, молоко пастеризованное и хлеб ржаной +0,1%.

По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля составило 0,05% (с 8 по 14 июля инфляция составила 0,02%). С начала июля цены выросли на 0,76%, с начала года - на 4,56%. (в июле 2024 года цены выросли на 1,14%, с начала года - на 5,06%).

Среднесуточный прирост цен с начала июля этого года составил 0,036%.

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