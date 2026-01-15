Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»

Наиболее лояльна цифровому рублю молодёжь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, осведомленных о цифровом рубле.

Эксперимент по проведению расчётов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнётся 1 сентября 2026 года. Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Ещё 5% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (67%) пока выступает против такой инициативы, а 18% респондентов не смогли определиться с решением.

Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 11% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, ещё 8% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 8 и 3% соответственно.

Молодёжь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 14% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а ещё 7% — часть заработка. Среди 35—45-летних лояльность демонстрируют 6 и 5% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.

Мы движемся от пика скепсиса к началу принятия: общественное мнение смягчается по отношению к цифровому рублю. В июне 2025 года, перед принятием закона, число согласных на перевод зарплат в новую форму было минимально (лишь 8% были готовы получать весь заработок или его часть «в цифре»). Боязнь потенциально негативного сценария развития событий после подписания указа сменилась прагматичным интересом. Очевидно, что российское общество вступает в стадию осторожного принятия нововведения.

Время проведения опроса: 30 декабря 2025 года — 12 января 2026 года.