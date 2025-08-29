ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 августа 2025 года зафиксировано снижение цен на морковь (на 12,7%), картофель (на 12,1), свежую белокочанную капусту (на 10,0), яблоки (на 3,1) репчатый лук (на 3,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, сахар-песок (на 0,9), подсолнечное масло, байховый чёрный чай (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время повысились цены на пищевую поваренную соль (на 5,9%), куриные яйца (на 2,4), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, с 19 по 25 августа текущего года по стране цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,2%), в том числе на картофель (-7,6%), морковь (-6,6%), лук репчатый (-5,8%), свеклу столовую (-5,7%), помидоры (-5,5%), капусту белокочанную (-5,0%), яблоки (-3,3%) и бананы (-1,0%), на макаронные изделия (-0,4%), вермишель, масло подсолнечное и чай чёрный (-0,3%), сосиски, сардельки, яйца куриные и творог (-0,1%).

А вот огурцы продолжают дорожать, цены на них выросли на 7,6%.

Переписать в большую сторону ценники в магазинах пришлось на свинину +0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и овощные для детского питания +0,4%, говядину, молоко ультрапастеризованное и крупу гречневую +0,3%, хлеб пшеничный, рис, пшено, сахар-песок, сметану, маргарин, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной и соль поваренную +0,1%.

Как сообщает статистическое ведомство страны, рост потребительских цен в России с 19 по 25 августа составил 0,02% после пяти недель подряд снижения цен. Напомним, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа, на 0,05% с 22 по 28 июля и также на 0,05% с 15 по 21 июля.

С начала месяца цены в РФ к 25 августа снизились на 0,17%, рост цен с начала года составил 4,18%.

