Кошелёк: Мурманская область оказалась в числе регионов, где в среднем жители получают зарплату более 100 тысяч рублей

Единственным регионом, в котором средние зарплаты в январе 2026 года оказались выше 200 тысяч рублей, стал Чукотский автономный округ, сообщает ria.ru со ссылкой на данные Росстата. В среднем работающие жители Чукотки получали 223,2 тысячи рублей.

На втором месте по величине средних зарплат в региональном разрезе оказалась Москва с показателем 187,6 тысячи рублей. Замкнула тройку лидеров Магаданская область со средней зарплатой по итогам января 176,7 тысячи рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатель достиг 171,5 тысячи рублей — регион стал четвёртым по величине средних зарплат. На пятой строчке — Сахалин со 162 тысячами рублей.

Средние зарплаты выше 150 тысяч зафиксированы в Ненецком автономном округе (158,2 тысячи) и на Камчатке (153,9 тысячи).

Более 100 тысяч рублей в среднем получали жители Коми, Санкт-Петербурге, Якутии, Амурской, Мурманской и Московской областей Красноярского и Забайкальского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа.