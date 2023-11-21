Кошелёк: на продовольствии сэкономили, на непродовольственных товарах и услугах – потратились

Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2023 года увеличилась и составила 6,83% после 6,18% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,49%) и России в целом (6,69%).

Во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось высокой потребительской активностью, произошедшим ранее ослаблением рубля, а также увеличением издержек отдельных производителей товаров и поставщиков услуг, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Инфляция 4,16 4,88 4,88 6,18 6,83 Базовая инфляция 2,95 3,61 3,85 4,93 5,75 Прирост цен на Продовольственные товары 2,61 3,68 4,06 5,13 4,98 из них: - плодоовощная продукция 0,93 11,48 18,17 24,20 18,83 Непродовольственные товары 2,45 3,02 3,25 4,21 4,84 Услуги 8,42 9,06 8,33 10,34 11,85 из них: - ЖКХ 8,68 6,76 6,74 7,69 8,54 - пассажирский транспорт 20,59 17,79 6,23 16,10 27,87

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 4,98% в октябре после 5,13% в сентябре. Основной вклад внесло замедление годового роста цен на плодоовощную продукцию.

Увеличилось предложение тепличных овощей за счёт наращивания объёмов их производства в регионах-поставщиках. Это привело к замедлению годового роста цен на огурцы.

Повышение урожайности отечественных овощей открытого грунта способствовало расширению их предложения на внутреннем рынке. В результате ускорилось снижение цен на картофель в годовом выражении, а годовой темп прироста цен на капусту уменьшился.

При этом цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 4,84% после 4,21% месяцем ранее.

Произошедшее ранее ослабление рубля привело к росту издержек деревообрабатывающих предприятий на импортные материалы и комплектующие. В результате пиломатериалы подорожали в годовом выражении.

Этот же фактор наряду с высоким потребительским спросом способствовал увеличению годового темпа прироста цен на отдельные виды мебели.

Замедление снижения цен на смартфоны было связано со статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В октябре 2022 года повышение склонности граждан к сбережению способствовало сокращению спроса на технику и, как следствие, удешевлению смартфонов. В октябре текущего года это снижение перестало учитываться в расчете годовой инфляции.

Высокая потребительская активность стала причиной замедления снижения цен на бытовую технику и персональные компьютеры в годовом выражении, а также ускорения роста цен на новые отечественные автомобили. Дополнительное влияние на динамику цен этих товаров оказал накопленный эффект от произошедшего ранее ослабления рубля.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре составил 11,85% после 10,34% в сентябре. Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика стоимости услуг воздушного транспорта.

В октябре стоимость авиатоплива продолжила повышаться, что привело к увеличению затрат авиаперевозчиков на его закупку. В результате годовой рост цен на авиаперелёты ускорился. Дополнительным фактором сложившейся динамики был рост спроса на туристические поездки в регион.

Увеличился спрос на долгосрочную аренду жилья из-за роста цен на недвижимость в регионе. Это привело к повышению годовых темпов прироста стоимости аренды одно- и двухкомнатных квартир у частных лиц.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в октябре 2023 года ускорилась до 6,49% после 5,86% в сентябре. Это ниже, чем в целом по России (6,69%). Главная причина повышения инфляции – в том, что спрос на товары и услуги увеличивался быстрее, чем их предложение. Это позволяет производителям и поставщикам переносить возросшие издержки в цены.

Годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,69% (в сентябре – 6,00%). Основной фактор устойчивого роста цен – высокий потребительский спрос, который в том числе усиливает перенос возросших издержек в цены. В то же время в октябре преимущественно снижались сильно колеблющиеся от месяца к месяцу цены на плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги зарубежного туризма. По прогнозу Банка России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.