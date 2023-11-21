Кошелёк: на продовольствии сэкономили, на непродовольственных товарах и услугах – потратились
Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2023 года увеличилась и составила 6,83% после 6,18% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,49%) и России в целом (6,69%).
Во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось высокой потребительской активностью, произошедшим ранее ослаблением рубля, а также увеличением издержек отдельных производителей товаров и поставщиков услуг, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июнь
2023
|
Июль
2023
|
Август 2023
|
Сентябрь
2023
|
Октябрь
2023
|
Инфляция
|
4,16
|
4,88
|
4,88
|
6,18
|
6,83
|
Базовая инфляция
|
2,95
|
3,61
|
3,85
|
4,93
|
5,75
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
2,61
|
3,68
|
4,06
|
5,13
|
4,98
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
0,93
|
11,48
|
18,17
|
24,20
|
18,83
|
Непродовольственные товары
|
2,45
|
3,02
|
3,25
|
4,21
|
4,84
|
Услуги
|
8,42
|
9,06
|
8,33
|
10,34
|
11,85
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,68
|
6,76
|
6,74
|
7,69
|
8,54
|
- пассажирский транспорт
|
20,59
|
17,79
|
6,23
|
16,10
|
27,87
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 4,98% в октябре после 5,13% в сентябре. Основной вклад внесло замедление годового роста цен на плодоовощную продукцию.
Увеличилось предложение тепличных овощей за счёт наращивания объёмов их производства в регионах-поставщиках. Это привело к замедлению годового роста цен на огурцы.
Повышение урожайности отечественных овощей открытого грунта способствовало расширению их предложения на внутреннем рынке. В результате ускорилось снижение цен на картофель в годовом выражении, а годовой темп прироста цен на капусту уменьшился.
При этом цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 4,84% после 4,21% месяцем ранее.
Произошедшее ранее ослабление рубля привело к росту издержек деревообрабатывающих предприятий на импортные материалы и комплектующие. В результате пиломатериалы подорожали в годовом выражении.
Этот же фактор наряду с высоким потребительским спросом способствовал увеличению годового темпа прироста цен на отдельные виды мебели.
Замедление снижения цен на смартфоны было связано со статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В октябре 2022 года повышение склонности граждан к сбережению способствовало сокращению спроса на технику и, как следствие, удешевлению смартфонов. В октябре текущего года это снижение перестало учитываться в расчете годовой инфляции.
Высокая потребительская активность стала причиной замедления снижения цен на бытовую технику и персональные компьютеры в годовом выражении, а также ускорения роста цен на новые отечественные автомобили. Дополнительное влияние на динамику цен этих товаров оказал накопленный эффект от произошедшего ранее ослабления рубля.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в октябре составил 11,85% после 10,34% в сентябре. Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика стоимости услуг воздушного транспорта.
В октябре стоимость авиатоплива продолжила повышаться, что привело к увеличению затрат авиаперевозчиков на его закупку. В результате годовой рост цен на авиаперелёты ускорился. Дополнительным фактором сложившейся динамики был рост спроса на туристические поездки в регион.
Увеличился спрос на долгосрочную аренду жилья из-за роста цен на недвижимость в регионе. Это привело к повышению годовых темпов прироста стоимости аренды одно- и двухкомнатных квартир у частных лиц.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в октябре 2023 года ускорилась до 6,49% после 5,86% в сентябре. Это ниже, чем в целом по России (6,69%). Главная причина повышения инфляции – в том, что спрос на товары и услуги увеличивался быстрее, чем их предложение. Это позволяет производителям и поставщикам переносить возросшие издержки в цены.
Годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,69% (в сентябре – 6,00%). Основной фактор устойчивого роста цен – высокий потребительский спрос, который в том числе усиливает перенос возросших издержек в цены. В то же время в октябре преимущественно снижались сильно колеблющиеся от месяца к месяцу цены на плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги зарубежного туризма. По прогнозу Банка России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.