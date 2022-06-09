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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 11:00

Кошелёк: на свежей белокочанной капусте и моркови можно сэкономить, а за яблоки, репчатый лук и чёрный байховый чай придётся выложить больше денег

В магазинах Мурманской области с 28 мая по 3 июня текущего года отмечено наибольшее увеличение цен на яблоки (на 3,4%), репчатый лук (на 2,8), чёрный байховый чай (на 1,9), рис (на 1,2), пастеризованное питьевое молоко (на 1,1), стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,0), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,8%), морковь (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры, гречневую крупу (на 1,1), пшеничную муку (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, с 28 мая по 3 июня в среднем по стране капуста подешевела на 3,19% (на предыдущей неделе цена на неё упала на 4,37%, с начала года — выросла на 34,9%). Огурцы подешевели на 12,89% (неделей ранее цена на них снизилась на 12,28%, а с начала года — на 32,64%), помидоры с 28 мая по 3 июня стали дешевле на 10,35% (с 21 по 27 мая — подешевели на 7,96%, с начала года — подорожали на 10,94%).

Свекла подешевела на 2,8% (на прошлой неделе — на 1,26%, с начала года — подорожала на 50,48%). Морковь в среднем по России упала в цене на 4,28% (неделей ранее — на 0,74%, с начала года — подорожала на 55,24%).

Картофель за отчётный период стал дороже на 1,61% (неделей ранее — на 2,13%, с начала года по 3 июня — на 41,26%), цена на репчатый лук упала на 0,41% (до этого — выросла на 0,95%, с начала года — на 84,91%).

Цена на яблоки выросла на 1,22% на отчётной неделе и на 0,96% — на предыдущей (с начала года — на 40,1%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за период с 28 мая по 3 июня снизились на 3% против 2,6% на предыдущей отчетной неделе, следует из данных статистического ведомства страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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