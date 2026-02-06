Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
06.02.26 11:00

Кошелёк: налетай, соль и лук подешевели!

В магазинах Мурманской области с 27 января по 2 февраля 2026 года отмечено снижение цен на пищевую поваренную соль (на 7,1%), репчатый лук (на 5,6), морковь (на 3,2), картофель (на 2,1), шлифованный рис (на 1,9), пшено (на 1,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период наиболее возросли цены на куриные яйца (на 3,7%), яблоки (на 2,8), цельное питьевое ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4), пшеничную муку, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 27 января по 2 февраля текущего года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил +2,1%, в том числе на огурцы +6,3%, морковь +1,8%, капусту белокочанную +1,5%, свеклу столовую и картофель +1,3%, помидоры +1,1%, бананы +1,0%, яблоки +0,9% и лук репчатый +0,3%. В большую сторону в магазинах переписали ценники на водку +1,0%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные +0,4%, кефир, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, колбасы варёные, консервы мясные для детского питания, хлеб ржаной, печенье, пшено и чай черный +0,2%, баранину, колбасы полукопченые, варёно-копчёные, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы овощные для детского питания, сахар-песок, муку пшеничную и вермишель +0,1%.

Снизились цены на свинину (-0,4%), масло сливочное (-0,3%), мясо кур, смеси сухие молочные для детского питания и рис (-0,2%), молоко пастеризованное, сметану, маргарин, масло солнечное, консервы под фруктово-ягодные для детского питания, крупу гречневую и соль поваренную (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля этого года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный).

С начала месяца рост цен ко 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года ко 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
