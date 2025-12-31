Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.25 14:00

Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%

Набор продуктов, которые обычно россияне покупают для новогоднего стола, подорожал на 12%. Но главные атрибуты праздника - красная икра и мандарины, наоборот, снизились в цене.

«В этом году цены на самые востребованные атрибуты праздника остаются стабильными или даже снижаются», - рассказал «Российской газете» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Например, минимальные цены на мандарины в торговых сетях сейчас начинаются от 100-110 руб./кг, что примерно на 25% ниже, чем год назад. А, по данным Рыбного союза, цена красной икры в рознице благодаря удачной лососевой путине серьезно ниже, чем год назад: икра самой распространенной красной рыбы - горбуши - дешевле на 12%, вилка розничных цен в специализированных магазинах сейчас находится в пределах 9-11 тысяч руб./кг.

Минимальная цена бутылки отечественного игристого вина (0,75 мл) в этом году сохранилась на уровне 2024 года - от 239,99 рублей, напоминает Богданов. Руководитель информационного центра «WineRetail» Александр Ставцев говорит, что дешевле обойдётся российское игристое: приличное дагестанское можно найти 350-400 рублей за бутылку, вина из Тамани, а также от некоторых крымских производителей - 450-500 рублей. Богданов говорит, что ассортимент игристых вин в крупных торговых сетях в этом году вырос в среднем на 7%.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, в декабре/начале января игристого реализуется 40-45% от общего годового объёма.

По данным исследовательской компании «NTech», больше всего снизились в цене яйца куриные (-24,5%), картофель (-17,3%) и свекла (-15,7%). Причина - в увеличении производства. При этом, по словам Богданова, сезонная индексация цен на овощи, которые используются в новогодних салатах, в этом году идёт значительно медленнее, чем в прошлом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:35«Рождество с Григорием Лепсом» в концертном зале «Live Арена»! '2025 (16+)20:55«Новогодний отрыв». Художественный фильм (16+)22:25«До Нового года осталось». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»