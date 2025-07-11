Кошелёк: объёма накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты. У 4 из 10 нет сбережений

8 из 10 россиян ведут учёт личных финансов, столько же планируют свои расходы на будущее. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активнее граждане из всех округов страны.

78% россиян следят за личными финансами: 59% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 19% ведут детальный учёт. 22% не следят за своим бюджетом.

80% россиян планируют свои доходы и расходы: 45% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 23% — на полгода-год, 12% — долгосрочно.

В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам россиян, составляет в среднем чуть более 4 месяцев. При этом 13% россиян смогут продержаться только 1 месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 6% обеспечены более чем на год. 38% россиян не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности россияне чаще всего оценивают как средний (49%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 26% россиян, низкую — 11%.

Мужчины чаще женщин ведут финансовый учёт поступлений и расходов, планируют траты на более длительный срок. Среди представителей сильного пола больше уверенных в высоком уровне финансовой грамотности и тех, кто убеждён, что продержится без зарплаты дольше года.

Среди респондентов 35—45 лет по сравнению с опрошенными других возрастов больше людей, ведущих денежный учёт и планирующих траты в среднесрочной перспективе. А вот имеющих сбережения среди них меньше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. В своём уровне финансовой грамотности россияне 35—45 лет чаще склонны сомневаться.

Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще россиян с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, чаще имеют возможность планировать доходы и траты на долгий срок, чаще имеют сбережения.

В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведёт финансовый учёт (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 п.п.). Количество россиян, уверенных в высоком уровне своей финансовой грамотности, возросло на 4 п.п.

Время проведения опроса: 30 июня — 8 июля 2025 года.