Кошелёк: огурец – молодец!

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 17 по 23 марта 2026 года зафиксировано увеличение цен на репчатый лук (на 6,7%), морковь (на 6,4), картофель (на 4,3), свежую белокочанную капусту (на 2,3), яблоки (на 1,8), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, куриные яйца (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, по России с 17 по 23 марта текущего года цены выросли на морковь и помидоры +2,5%, картофель +1,1%, капусту белокочанную и бананы +1,0%, яблоки +0,8%, свеклу столовую +0,7% и лук репчатый +0,2%.

В большую сторону переписали ценники в магазинах на яйца куриные +1,8%, говядину, баранину и сахар-песок +0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, хлеб пшеничный, крупу гречневую и водку +0,3%, рыбу мороженую, хлеб ржаной и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, колбасы вареные, сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, макаронные изделия, пшено и соль поваренную +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-5,8%), на мясо кур (-0,6%), маргарин (-0,4%), колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и рис (-0,3%), кефир (-0,2%), молоко пастеризованное, масло сливочное и подсолнечное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, муку пшеничную (-0,1%).

По данным Федеральной службы статистики, инфляция в РФ с 17 по 23 марта 2026 года составила 0,19%, с 11 по 16 марта (расчёт за 6 дней) инфляция составила 0,08%. С начала марта цены выросли на 0,41%, с начала года - на 2,78%.

Среднесуточный прирост цен с начала марта составил 0,018%.

Годовая инфляция в России на неделе с 17 по 23 марта ускорилась с 5,79% до 5,83% по сравнению с предыдущей неделей, отмечается в данных Минэкономразвития. Больше всего за год подорожали туристические, регулируемые и бытовые услуги (+13,89%), а также бензин (+12,11%). Самое большое снижение зафиксировано на плодоовощную продукцию (-2,73%).

