Размер материальной помощи детей родителям за полтора года вырос до 10500 рублей в месяцРост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 14:00

Кошелёк октября: подорожали помидоры и огурцы, подешевели виноград и лимоны

В Мурманской области в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров зафиксировано повышение цен на отдельные виды плодоовощной продукции: свежие помидоры и огурцы (соответственно на 24,3% и 20,3%), бананы (на 18,6), апельсины (на 17,8), свежую белокочанную капусту (на 7,0), репчатый лук (на 6,9%).

При этом подешевели виноград (на 18,4%), лимоны (на 11,1), морковь (на 9,4), яблоки (на 6,0), свежие грибы (на 4,9), чеснок (на 3,8), столовая свёкла (на 3,1%).

Как отмечает Мурманскстат, возросли цены на икру лососевых рыб (на 9,4%), пряники (на 9,1), неразделанные мороженые креветки (на 5,4), питьевые сливки (на 4,3), натуральный пчелиный мёд (на 3,9), томатные консервы (на 3,8), рыбные консервы (на 3,5), пшеничную муку (на 3,1), какао (на 3,0), бараночные изделия (на 2,8), сливочное масло (на 2,4%).

Снизились цены на мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 5,8%), мороженую разделанную рыбу, кроме лососёвых пород (на 5,0), пшено (на 4,9), мороженые кальмары (на 4,0), майонез (на 3,7), сахарный песок (на 3,1%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на спички (на 6,7%), телерадиотовары (на 4,7), мужскую обувь (на 4,3), перевязочные материалы (на 4,0), табачные изделия (на 2,8), женскую обувь (на 1,4), детскую одежду (на 1,2%). Подешевели пиломатериалы (на 14,3%), средства связи (на 3,4), ювелирные изделия (на 3,0), персональные компьютеры (на 2,7%).

Среди услуг возросла стоимость проводного вещания (на 10,4%), услуг междугородной и городской телефонной связи (соответственно на 10,0 и 9,9%), плата за пользование потребительским кредитом (на 9,2), ветеринарных услуг (на 3,2%).

Из бытовых услуг повысилась стоимость услуг бань и душевых (на 3,9%), фотоателье (на 3,3), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 3,0), химчистки и услуг прачечных (на 2,7%).

Снизилась стоимость полёта на воздушном транспорте (на 5,7%), проезда железнодорожным транспортом (на 5,4%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк октября: подорожали помидоры и огурцы, подешевели виноград и лимоны-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика