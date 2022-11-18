Кошелёк октября: подорожали помидоры и огурцы, подешевели виноград и лимоны

В Мурманской области в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров зафиксировано повышение цен на отдельные виды плодоовощной продукции: свежие помидоры и огурцы (соответственно на 24,3% и 20,3%), бананы (на 18,6), апельсины (на 17,8), свежую белокочанную капусту (на 7,0), репчатый лук (на 6,9%).

При этом подешевели виноград (на 18,4%), лимоны (на 11,1), морковь (на 9,4), яблоки (на 6,0), свежие грибы (на 4,9), чеснок (на 3,8), столовая свёкла (на 3,1%).

Как отмечает Мурманскстат, возросли цены на икру лососевых рыб (на 9,4%), пряники (на 9,1), неразделанные мороженые креветки (на 5,4), питьевые сливки (на 4,3), натуральный пчелиный мёд (на 3,9), томатные консервы (на 3,8), рыбные консервы (на 3,5), пшеничную муку (на 3,1), какао (на 3,0), бараночные изделия (на 2,8), сливочное масло (на 2,4%).

Снизились цены на мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 5,8%), мороженую разделанную рыбу, кроме лососёвых пород (на 5,0), пшено (на 4,9), мороженые кальмары (на 4,0), майонез (на 3,7), сахарный песок (на 3,1%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на спички (на 6,7%), телерадиотовары (на 4,7), мужскую обувь (на 4,3), перевязочные материалы (на 4,0), табачные изделия (на 2,8), женскую обувь (на 1,4), детскую одежду (на 1,2%). Подешевели пиломатериалы (на 14,3%), средства связи (на 3,4), ювелирные изделия (на 3,0), персональные компьютеры (на 2,7%).

Среди услуг возросла стоимость проводного вещания (на 10,4%), услуг междугородной и городской телефонной связи (соответственно на 10,0 и 9,9%), плата за пользование потребительским кредитом (на 9,2), ветеринарных услуг (на 3,2%).

Из бытовых услуг повысилась стоимость услуг бань и душевых (на 3,9%), фотоателье (на 3,3), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 3,0), химчистки и услуг прачечных (на 2,7%).

Снизилась стоимость полёта на воздушном транспорте (на 5,7%), проезда железнодорожным транспортом (на 5,4%).