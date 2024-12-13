Кошелёк: оптовые цены на газ для потребителей проиндексируют на 10,3%

Оптовые цены на газ для всех российских потребителей проиндексируют с 1 июля 2025 года на 10,3 процента. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для ГРО, участвующих в региональных и межрегиональных программах газификации ЖКХ и промышленности, проиндексируют на 11,3 процента. С июля 2026 года индексация составит 9,3 процента, с июля 2027 года — 9 процентов.

В пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что изменение оптовых цен предусмотрено прогнозом социально-экономического развития. В ведомстве напомнили, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги. Увеличение стоимости оптовой цены является только одной из составляющей общего тарифа для населения, пояснили в службе.