Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 12:00
Кошелёк: пенсии женщин в России стали выше, чем у мужчин
Средний размер пенсий женщин, состоящих на учёте в системе Соцфонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2025 года средний размер пенсий составил 23175 рублей: для женщин — 23249 рублей, для мужчин — 23028 рублей. В 2024 году средний размер пенсий женщин составлял 20745 рублей, мужчин — 20854 рубля.
С 2015 года, когда средний размер пенсий женщин составлял 10663 рубля, а мужчин — 11346 рублей, показатель среди мужчин всегда был выше.
Росстат также представил разницу в размерах пенсий между городскими и сельскими жителями. На 1 января 2025 года средний размер пенсии в сельской местности составил 20722 рубля, в городах — 24005 рублей.
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Последние комментарии
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
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