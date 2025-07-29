Кошелёк: пенсии женщин в России стали выше, чем у мужчин

Средний размер пенсий женщин, состоящих на учёте в системе Соцфонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2025 года средний размер пенсий составил 23175 рублей: для женщин — 23249 рублей, для мужчин — 23028 рублей. В 2024 году средний размер пенсий женщин составлял 20745 рублей, мужчин — 20854 рубля.

С 2015 года, когда средний размер пенсий женщин составлял 10663 рубля, а мужчин — 11346 рублей, показатель среди мужчин всегда был выше.

Росстат также представил разницу в размерах пенсий между городскими и сельскими жителями. На 1 января 2025 года средний размер пенсии в сельской местности составил 20722 рубля, в городах — 24005 рублей.