Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нужд

Наиболее распространенная причина обращения россиян в МФО - это не импульсивные покупки, а базовые расходы. Среди них - оплата коммунальных услуг и другие запланированные повседневные траты.

Об этом «Известиям» сообщили крупные игроки рынка. Займы на ежедневные покупки действительно составляют значительную долю, подтвердил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Доля таких ссуд здесь составляет 46%, уточнил он. При этом общее количество заявок на получение средств за первые шесть месяцев 2025-го превысило 4,4 млн. За аналогичный период 2024 года их было меньше - 4,28 млн. Число обращений прирастает за счёт новой молодой аудитории, а также перетока клиентов из банков, уверены в компании.

Доля займов на базовые потребительские нужды, к которым относятся товары и услуги повседневного спроса, в первом полугодии 2025 года составила 42%, следует из статистики «Webbankir». Из них заметно растёт число займов на оплату коммунальных услуг: по сравнению с первым полугодием 2024 года - почти на четверть. В компании видят несколько причин этого тренда.

Опрошенные газетой эксперты также подтвердили, что число заёмщиков, оформляющих микрозаймы на оплату ЖКХ и других базовых потребностей, в 2025 году заметно выросло. Теперь это почти половина от всех клиентов МФО.

Это связано с тем, что банки ужесточили одобрение кредитов, людям приходится сразу оплачивать крупные покупки - у них нет возможности погашать сумму, например, на протяжении года с помощью ссуды. Из-за этого им всё чаще не хватает денег на базовые потребности. Рост доходов населения также замедляется.

Например, чтобы оплатить коммунальные услуги или долги по ним, 18% опрошенных клиентов «Лайм-займ» оформляют кредит до 5 тысяч рублей, 10% — до 20 тысяч рублей и 3% — до 70 тысяч рублей.

«Известия» также обратились в Банк России с вопросом, видят ли там риски роста микроссуд на повседневные нужды. В ЦБ подтвердили, что у клиентов с небольшим займом в структуре расходов действительно преобладают траты на товары первой необходимости. Но регулятор обеспокоен и тем, что значительная доля ссуд также тратится на погашение предыдущих кредитов, что вовлекает человека в долговую спираль.

В ближайшее время банки не будут ослаблять требования к новым заёмщикам и приток клиентов в МФО продолжится, прогнозирует эксперт Андрей Бархота. В этом году уже растёт уровень просрочки россиян по кредитам, и к концу года объёмы невозвратных кредитов увеличатся, считает он. В следующие месяцы доступность финансирования не будет повышаться, тогда как спрос на кредиты продолжит расти.

С другой стороны, к концу года ЦБ может снизить ключевую ставку до 15%, ожидают участники рынка. За счёт этого ссуды в банках будут дешеветь и станут доступнее для людей.