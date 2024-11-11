Кошелёк: поехали грузы, люди и тарифы

В Федеральной антимонопольной службе подготовили проект распоряжения правительства РФ об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 13,8 процента.

Согласно документу, с 1 декабря предусматривается индексация тарифов на грузовые перевозки и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках в пригородном сообщении на 13,8 процента; индексация тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с учетом изменения платы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта — на 11,6 процента.

С 1 января 2025 года запланировано увеличение на 5 процентов тарифов на контейнерные перевозки и перевозки минерально-строительных грузов. Помимо этого, планируется проиндексировать на 10 процентов тарифы на порожний пробег универсального подвижного состава.

ОАО РЖД объясняет повышение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестпрограммы на 2025 год. В сопроводительных материалах отмечается, что подобные решения позволят подготовятся к летнему периоду. В частности, планируется новый подвижной состав: локомотивы и новые отечественные вагоны с кондиционерами, душевыми комплексами и биотуалетами.

Как пишет «Коммерсант», в целом параметры индексации находятся «на грани терпимости грузовладельцев», говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Это не критические значения, но сильно отличающиеся от параметров долгосрочного регулирования, — добавляет он». Господин Иванкин считает «в какой-то мере оправданным» решения по контейнерным перевозкам и порожним вагонам: «в 2025 году мы сможем оценить эффективность этого инструмента».