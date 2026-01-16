Кошелёк: пока россияне отдыхали, цены на плодоовощную продукцию активно росли

Как сообщает Мурманскстат, с 27 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 7,2%), морковь (на 6,0), картофель (на 5,8), свежую белокочанную капусту (на 4,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 1 по 12 января 2026 года по стране рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил +7,9%, в том числе на огурцы +21,3%, помидоры +13,6%, картофель +5,8%, капусту белокочанную +4,0%, морковь +3,8%, свеклу столовую и лук репчатый +3,6%, яблоки +2,4% и бананы +0,9%. Переписали в большую сторону ценники в магазинах и на водку +4,2%, консервы мясные +1,4%, фруктово-ягодные +1,1% и овощные +1,0% для детского питания, свинину +0,9%, маргарин и печенье +0,8%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные +0,7%, колбасы полукопченые, варено-копченые и муку пшеничную +0,6%, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,5%, колбасы варёные, молоко ультрапастеризованное, кефир, хлеб ржаной +0,4%, баранину, мясо кур, сосиски, сардельки, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло подсолнечное, чай чёрный +0,3%, молоко пастеризованное и мясные продукты +0,2%, сметану, творог, крупу гречневая и рис +0,1%.

Незначительно снизились цены на сахар-песок и пшено (-0,3%), смеси сухие молочные для детского питания (-0,2%), соль поваренную (-0,1%).

Среди непродовольственных товаров в начале нового года существенно выросли цены на новые легковые автомобили иностранных марок - на 1,5% и новые отечественные авто - на 1,3%, электропылесосы - на 1,0%.

Среди услуг выросли за первые 12 дней января тарифы на проезд в метро - на 10,7%, трамвае - на 5,4%, городском автобусе и троллейбусе - на 3,8%. Выросли также цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России - на 8,6% и в ОАЭ - на 1,6%.

Как-то неубедительно воспринимается сообщение Минсельхоза России о том, что цены производителей на некоторые виды продукции в настоящее время ниже, чем были год назад. В частности, как сообщает ведомство, цены на томаты снизились в годовом выражении на 21,6%, на огурцы - на 9,9%. Стоимость овощей в рознице также ниже в годовом выражении.

А в это время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынках овощей защищенного грунта. Об этом сообщается 14 января на сайте ведомства.

По данным ФАС, компании, входящие в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Моё лето», должны предоставить информацию об объёмах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

Уточняется, что по результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.