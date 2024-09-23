Кошелёк: показатель годовой инфляции в Мурманской области в августе 2024 года был выше, чем в СЗФО и по России в целом

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовая инфляция в Мурманской области в августе 2024 года снизилась до 9,55% после 9,75% в июле.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовая инфляция в Мурманской области в августе 2024 года снизилась до 9,55% после 9,75% в июле. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,16%) и по России в целом (9,05%). Основная причина замедления роста цен в регионе – расширение предложения на рынке пассажирских авиаперевозок.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Инфляция 9,21 10,03 9,71 9,75 9,55 Базовая инфляция 9,44 9,64 9,41 8,90 8,88 Прирост цен на Продовольственные товары 7,81 8,60 9,01 9,16 10,05 из них: - плодоовощная продукция 10,84 16,79 17,26 16,23 18,87 Непродовольственные товары 7,34 7,86 7,75 6,51 6,63 Услуги 13,24 14,37 13,05 14,67 13,01 из них: - ЖКХ 4,87 4,78 5,16 10,79 10,25 - пассажирский транспорт 28,23 39,47 35,38 30,94 22,24

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В августе цены на продовольствие выросли в нашем регионе в годовом сопоставлении на 10,05% после 9,16% в июле.

В августе 2024 года традиционное снижение цен на помидоры и картофель было менее выраженным, чем год назад. Одна из причин – увеличение издержек отечественных сельхозпредприятий по сравнению с августом прошлого года. В частности, выросли расходы на оплату труда из-за нехватки сотрудников. Как итог, в годовом сравнении в августе текущего года рост цен на помидоры и картофель ускорился. При этом динамика цен на плодоовощную продукцию отличается повышенной волатильностью.

Издержки кафе и ресторанов повысились из-за удорожания некоторых продуктов. В результате цены в организациях общепита росли в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее.

Цены на какао-бобы на мировом рынке выросли из-за неурожая в странах-производителях, из-за чего увеличились затраты российских кондитерских фабрик на сырье. В результате годовой рост цен на шоколад ускорился.

Выросли затраты предприятий молочной отрасли из-за повышения расходов на сырье, логистику и зарплаты работников. Поэтому в августе цены на молоко и сыр росли в годовом выражении быстрее, чем в июле.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 6,63% после 6,51% в июле.

В августе один из крупнейших российских автозаводов повысил цены на ряд выпускаемых моделей. Среди причин – рост себестоимости производства. В результате годовой рост цен на новые отечественные автомобили ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в августе снизился до 13,01% после 14,67% в июле.

Цены на авиабилеты в августе росли медленнее в годовом выражении, чем в июле. Одна из причин – расширение предложения, в том числе за счёт использования самолетов большей вместимости на популярных направлениях. Стоит отметить, что цены на авиабилеты в регионе часто и сильно меняются.

Инфляция в России

Годовая инфляция в России в августе составила 9,05% (в июле – 9,13%). По сравнению с июлем снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары, возрос – на продовольственные товары и услуги. Базовая инфляция снизилась более существенно – до 8,44% (в июле – 8,60%). Устойчивое инфляционное давление складывается несколько ниже, чем во II квартале, но все ещё заметно выше, чем в I квартале 2024 года. Это свидетельство того, что текущий уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания производства. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.