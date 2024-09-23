Кошелёк: показатель годовой инфляции в Мурманской области в августе 2024 года был выше, чем в СЗФО и по России в целом
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовая инфляция в Мурманской области в августе 2024 года снизилась до 9,55% после 9,75% в июле. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,16%) и по России в целом (9,05%). Основная причина замедления роста цен в регионе – расширение предложения на рынке пассажирских авиаперевозок.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Апрель 2024
|
Май
2024
|
Июнь
2024
|
Июль
2024
|
Август
2024
|
Инфляция
|
9,21
|
10,03
|
9,71
|
9,75
|
9,55
|
Базовая инфляция
|
9,44
|
9,64
|
9,41
|
8,90
|
8,88
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
7,81
|
8,60
|
9,01
|
9,16
|
10,05
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
10,84
|
16,79
|
17,26
|
16,23
|
18,87
|
Непродовольственные товары
|
7,34
|
7,86
|
7,75
|
6,51
|
6,63
|
Услуги
|
13,24
|
14,37
|
13,05
|
14,67
|
13,01
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
4,87
|
4,78
|
5,16
|
10,79
|
10,25
|
- пассажирский транспорт
|
28,23
|
39,47
|
35,38
|
30,94
|
22,24
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В августе цены на продовольствие выросли в нашем регионе в годовом сопоставлении на 10,05% после 9,16% в июле.
В августе 2024 года традиционное снижение цен на помидоры и картофель было менее выраженным, чем год назад. Одна из причин – увеличение издержек отечественных сельхозпредприятий по сравнению с августом прошлого года. В частности, выросли расходы на оплату труда из-за нехватки сотрудников. Как итог, в годовом сравнении в августе текущего года рост цен на помидоры и картофель ускорился. При этом динамика цен на плодоовощную продукцию отличается повышенной волатильностью.
Издержки кафе и ресторанов повысились из-за удорожания некоторых продуктов. В результате цены в организациях общепита росли в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее.
Цены на какао-бобы на мировом рынке выросли из-за неурожая в странах-производителях, из-за чего увеличились затраты российских кондитерских фабрик на сырье. В результате годовой рост цен на шоколад ускорился.
Выросли затраты предприятий молочной отрасли из-за повышения расходов на сырье, логистику и зарплаты работников. Поэтому в августе цены на молоко и сыр росли в годовом выражении быстрее, чем в июле.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 6,63% после 6,51% в июле.
В августе один из крупнейших российских автозаводов повысил цены на ряд выпускаемых моделей. Среди причин – рост себестоимости производства. В результате годовой рост цен на новые отечественные автомобили ускорился.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в августе снизился до 13,01% после 14,67% в июле.
Цены на авиабилеты в августе росли медленнее в годовом выражении, чем в июле. Одна из причин – расширение предложения, в том числе за счёт использования самолетов большей вместимости на популярных направлениях. Стоит отметить, что цены на авиабилеты в регионе часто и сильно меняются.
Инфляция в России
Годовая инфляция в России в августе составила 9,05% (в июле – 9,13%). По сравнению с июлем снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары, возрос – на продовольственные товары и услуги. Базовая инфляция снизилась более существенно – до 8,44% (в июле – 8,60%). Устойчивое инфляционное давление складывается несколько ниже, чем во II квартале, но все ещё заметно выше, чем в I квартале 2024 года. Это свидетельство того, что текущий уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания производства. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.