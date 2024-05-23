Кошелёк: покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета

За пять лет расходы родителей на организацию выпускных выросли в 1,5—2 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 12000 рублей на каждого ученика. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14000 и 13000 рублей соответственно.

Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей ещё больших расходов. В среднем по России сумма, которую необходимо собрать, составляет 17000 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20000 рублей, а в Москве — до 21000 рублей.

По сравнению с прошлым годом, расходы семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей, а для одиннадцатиклассников — на 500 рублей. За пять лет расходы семей, где есть 9-классник, увеличились в два раза, родителей 11-классников — в 1,5 раза. Выросли и затраты на выпускные костюмы, платья, обувь.

Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем, одеть девятиклассника стоит 15000 рублей, одиннадцатиклассника — 18000 рублей. Для выпускницы в 9 классе образ может обойтись в 14000 рублей, а в 11 классе — в 20000 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу — в среднем 12000 (9 класс) и 18500 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12500 и 20000 рублей. В Москве цены выше: на наряд для сына тратят в среднем 15500 рублей — в 9 классе и 20000 рублей — в 11 классе, для дочери — 15000 и 22000 рублей соответственно.

Время проведения опроса: 19 апреля — 21 мая 2024 года.