Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 16:00

Кошелёк: половина россиян считает свой достаток средним

Каждый второй россиянин (52%) считает свой достаток средним, среди респондентов 46-60 лет эта доля составляет 56%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

26% респондентов называют свой достаток хорошим, среди возрастных категорий чаще остальных материальным положением довольна молодёжь 18-30 лет (44%), показывают результаты исследования.

Почти каждый пятый (19%) опрошенный считает, что его достаток в настоящее время ниже среднего уровня, среди сограждан 46-60 лет на своё материальное положение жалуется каждый четвертый (25%), отмечают в ФОМ. Оставшиеся 3% респондентов затруднились определиться со своей позицией по этому вопросу.

Как сообщает ФОМ, среди опрошенных, 12% улучшили своё финансовое положение за последние месяцы, 24% ухудшили, а 63% изменений не заметили. Общее количество россиян, ожидающих роста доходов, составляет 26%. Молодёжь наиболее оптимистична – 44% ждёт улучшения своего положения. 15% допускают ухудшение условий, ещё 42% полагают, что существенных перемен не произойдёт.

Опрос проводился с 30 января по 1 февраля 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

