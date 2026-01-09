Итоги-2025: за длинным рублём надо ехать в МосквуВ России раз в два года будут анализировать экономическое положение пенсионеров
09.01.26

Кошелёк: потребление рыбы в России может продолжить снижение из-за сокращения вылова и роста цен

Снижение вылова рыбы в РФ в предыдущие два года и рост цен являются основными предпосылками сокращения потребления рыбы в 2026 году, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Как он сообщил «Интерфаксу», за два последних года вылов рыбы в РФ сократился на 0,7 млн тонн.

По данным Росрыболовства, в 2025 году было добыто 4,6 млн тонн, в 2024 году - 4,9 млн тонн, в 2023 - 5,3 млн тонн. За три года из страны экспортировано около 6,5 млн тонн рыбы, импорт составил порядка 2 млн тонн.

По словам руководителя информационного агентства по рыболовству, сокращение поставок на внутренний рынок сопровождается ростом цен. Сославшись на данные исследования ФГУП «Нацрыбресурс» (ведомство Росрыболовства), эксперт сообщил, что в 2025 году рост цен в опте составил от 23% (пикша - до 375 рублей за кг) до более трёх раз (мойва - до 210 рублей за кг). В рознице цены выросли от 16% (лососевые - до 1381,25 рубля за кг) до 26% (белая разделанная мороженая рыба - до 395,97 рубля за кг).

По данным Росстата, в 2025 году среднегодовая цена на рыбу достигла 329 рублей за кг, что на 46% выше, чем в 2023 году.

«На ценообразование в 2026 году продолжат оказывать такие факторы, как сокращение предложения на внутренний рынок, экспортная ориентация рыбодобывающих компаний, увеличение расходов на логистику, переработку, хранение, - заявил Савельев. - Решение правительства о запрете на приобретение для государственных и муниципальных нужд импортной рыбопродукции с 1 июля 2026 года и введение с 1 июня обязательной маркировки рыбы и поштучного учёта, безусловно, окажут сдерживающее воздействие на рост цен, особенно на импортную аквакультуру, однако тренд на умножение цен не переломят».

Эксперт отметил, что снижение потребления рыбы в РФ происходит второй год подряд. При расчёте по методике Росстата, принятой в июне прошлого года, в живом весе (в весе рыбы-сырца) среднедушевое потребление рыбы в РФ в 2025 году было менее 22 кг на человека. В 2023 году этот показатель составлял 26,9 кг на человека.

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Наш регион-51

