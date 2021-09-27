Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованныхБолее 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года
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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 13:00

Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания.

Эта мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Предполагается довести тарифы до экономически обоснованных. Таким образом, рост коммунальных платежей может превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры. При этом планируется компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан.

Из документа следует, что планируется устанавливать тарифы, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что для социально незащищённых граждан подорожание цен при росте тарифов будет компенсировано.

Проработку вопроса вице-премьер поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о необходимости реформы сферы ЖКХ. Он отметил, что без перестройки ЖКХ невозможно достигнуть целей нацпроекта «Жильё и городская среда» в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза.

По его словам, при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько вопросов. В частности, выработать новые подходы к расселению аварийного жилья и решить, как строящееся жильё подсоединять к старой инженерной инфраструктуре.

В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, отмечает председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. По её словам, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств, заметила она. «Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», - считает Булгакова.

В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт.

Специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.

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