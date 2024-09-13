Кошелёк: продовольственные товары в августе подешевели на 0,01%, а в годовом сравнении - подорожали на 9,72%

Как сообщает Мурманскстат, с 3 по 9 сентября 2024 года в магазинах Мурманской области снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 11,2%), морковь (на 6,3), яблоки (на 4,8), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2), репчатый лук (на 1,1), чёрный байховый чай (на 0,6%).

В этот же период отмечалось увеличение цен на картофель (на 1,1%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9), пищевую поваренную соль (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 3 по 9 сентября 2024 года по стране цены выросли на огурцы +1,3%, сметану +1,1%, молоко пастеризованное и масло сливочное +1,0%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,7%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,4%, рыбу мороженую, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, пшено, консервы фруктово-ягодные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, свинину, колбасы вареные, водку и соль поваренную +0,2%, говядину, сосиски, сардельки и вермишель +0,1%.

В этот же период наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,7%), в том числе на капусту белокочанную (-5,6%), морковь (-3,8%), картофель (-3,2%), свеклу столовую (-2,9%), яблоки (-2,3%), лук репчатый (-2,0%) и бананы (-0,2%). Снизились цены и на сахар-песок (-0,6%), маргарин (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), мясо кур и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%).

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% (в годовом сравнении - подорожали на 9,72%). В том числе плодоовощная продукция снизилась в цене в августе на 3,96% (в годовом выражении - выросла на 19,29%).

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,60% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,09%).

Услуги в августе выросли в цене в среднем на 0,01% (в годовом выражении - подорожали на 11,73%).

Как отмечает Федеральная служба госстатистики, инфляция в России с 3 по 9 сентября текущего года составила 0,09%. С начала месяца рост цен к 9 сентября составил 0,08%, с начала года к 9 сентября рост цен составил 5,35%.