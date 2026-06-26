Кошелёк: репчатый лук, картофель и морковь держат лидерство по росту цен в магазинах Кольского Заполярья

В магазинах Мурманской области* с 16 по 22 июня 2026 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 12,6%), картофель (на 11,9), морковь (на 4,3), гречневую крупу (на 2,1), яблоки (на 1,7), пшеничную муку (на 1,3), байховый чёрный чай (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на куриные яйца (на 5,2%), сливочное масло (на 2,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, по стране с 16 по 22 июня текущего года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил +1,5%, в том числе на картофель +7,5%, лук репчатый +6,6%, капусту белокочанную +4,1%, свеклу столовую +3,6%, морковь +2,7% и яблоки +0,6%.

В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах на мясо кур +0,8%, сахар-песок +0,5%, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную, хлеб ржаной, крупу гречневую, макаронные изделия и соль поваренную +0,3%, баранину, колбасы полукопченые и варёно-копчёные, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, колбасы вареные, молоко пастеризованное и хлеб пшеничный +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-3,2%), бананы (-0,9%) и помидоры (-0,3%), яйца куриные (-2,4%), масло сливочное (-0,4%), молоко ультрапастеризованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,3%), творог, консервы фруктово-ягодные для детского питания, рис и вермишель (-0,2%), сосиски, сардельки, сметану, печенье и пшено (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба статистики, инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая.

Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%.

С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня составил 0,63%, с начала года - 3,94%.

* - наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.