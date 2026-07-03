Кошелёк: репчатый лук, картофель и яблоки продолжают держать лидерство по росту цен в нашем регионе

В магазинах Мурманской области* с 23 по 29 июня 2026 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 3,0%), картофель (на 2,8), яблоки (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 2,7%), сливочное масло (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, в стране с 23 по 29 июня текущего года изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +0,7%, в том числе на капусту белокочанную +4,7%, картофель +4,5%, лук репчатый +3,8%, свеклу столовую +3,2%, морковь +2,5% и яблоки +1,0%. В большую сторону цены изменились: на мясо кур +1,6%, сахар-песок +0,7%, консервы овощные +0,6% и мясные +0,4% для детского питания, рыбу мороженую +0,5%, сосиски, сардельки +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и соль поваренную +0,2%, говядину, колбасы варенные, маргарин, масло подсолнечное, муку пшеничную, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Согласно данным Росстата, цены на мясо кур в РФ за отчётную неделю по сравнению с предыдущей, когда это мясо подорожало на 0,8%, рост ускорился в два раза. По сравнению с началом года нынешние цены на 0,4% выше.

По сравнению с предыдущей неделей рост цены на овощи и фрукты замедлился. Снизились цены на огурцы на 5,7% (3,2% неделей ранее), помидоры - на 1,8% (0,3%), бананы - на 0,7% (0,9%). Дешевле стали яйца куриные (-2,1%), колбасы полукопченые и варёно-копченые, масло сливочное (-0,3%), макаронные изделия (-0,2%), баранина, кефир, молоко ультрапастеризованное, сметана, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай чёрный и рис (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня.

Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но всё ещё существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

С начала месяца рост потребительских цен к 29 июня составил 0,85%, с начала года - 4,17%.

* - наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.