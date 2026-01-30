КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Кошелёк: репчатый лук, шлифованный рис и картофель – тройка лидеров по росту цен в магазинах Мурманской области

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 20 по 26 января 2026 года отмечено снижение цен на морковь (на 2,9%), сахарный песок (на 1,6%).

В этот же период наиболее возросли цены на репчатый лук (на 2,7%), шлифованный рис (на 2,4), картофель (на 1,9), пищевую поваренную соль (на 1,7), свежую белокочанную капусту (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 20 по 26 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил +2,0%, в том числе на огурцы +4,6%, помидоры +1,8%, капусту белокочанную и морковь +1,7%, картофель +1,6%, свеклу столовую +1,5%, яблоки +1,3%, лук репчатый +0,5% и бананы +0,4%. В магазинах переписали ценники в большую сторону  и на водку +1,6%, говядину +1,0%, маргарин +0,7%, вермишель +0,6%, кефир и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,5%, баранину, яйца куриные, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, хлеб пшеничный +0,3%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сметану, хлеб ржаной, крупу гречневую и чай чёрный +0,2%, колбасы варёные, молоко, творог, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную, макаронные изделия, сахар-песок и соль поваренную +0,1%.

А вот снижение цен за отчётную неделю происходило не так заметно. Например, цены снизились на свинину (-0,4%), мясо кур и масло сливочное (-0,3%), колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и рис (-0,2%).

По данным федерального ведомства статистики, инфляция в РФ с 20 по 26 января этого года составила 0,19%. За период с 13 по 19 января инфляция составила 0,45%. С начала января цены выросли на 1,91%. В январе 2025 года цены выросли на 1,23%.

Среднесуточный прирост цен с начала января составил 0,073%.

Годовая инфляция на 26 января, по оценке Минэкономразвития, замедлилась до 6,43% после 6,47% на 19 января. В отчётный период темпы роста инфляции значительно замедлились относительно предыдущей недели, когда прирост цен составил 0,45%, и первых 12 дней января, за которые цены взлетели на 1,26%. В целом с начала января показатель вырос на 1,91%, тогда как за весь январь 2025 года рост составлял 1,23%.

Продовольствие, включая водку, внесло существенный вклад в инфляцию до 20 января, быстро расти каждую неделю эти цены не могут, отмечают эксперты.

Значительный вклад в замедление инфляции внесли туристические услуги, кроме того, практически до нуля снизился прирост цен на промышленные товары, в том числе автомобили, а также на топливо и транспорт, указывает директор аналитического департамента, ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Аналитики отмечают, что, несмотря на замедление относительно первых дней, результат по итогам месяца может оказаться повышенным относительно сезонной нормы.

