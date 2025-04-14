Кошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатацию

Соответствующие поправки к Жилищному кодексу РФ разработал Минстрой.

Как сообщает РИА «Новости», ведомство предложило сократить отсрочку платежей с действующих пяти лет.

Современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, поэтому период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации дома, считает Минстрой РФ.

Законопроектом также предлагаются варианты дифференциации минимальных тарифов на капремонт, например, в зависимости от наличия лифта в доме или наличия или отсутствия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту.