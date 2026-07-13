Кошелёк: рост цен в июне 2026 года оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%

В июне изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: лук репчатый +26,1%, картофель +23,1%, капусту белокочанную +14,7%, свеклу столовую +13,8%, морковь +10,4%, огурцы +4,0% и лимоны +3,3%. Снизились цены: на перец сладкий (-3,5%), бананы (-3,1%), чеснок (-2,8%), помидоры и грибы свежие (-1,6%).

Как сообщает Росстат, индекс потребительских цен в июне 2026 года к маю текущего года составил 100,87%, к декабрю 2025 года – 104,19% (в июне 2025 года к маю 2025 года – 100,20%, к декабрю 2024 года – 103,77%).

В июне изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: лук репчатый +26,1%, картофель +23,1%, капусту белокочанную +14,7%, свеклу столовую +13,8%, морковь +10,4%, огурцы +4,0% и лимоны +3,3%. Снизились цены: на перец сладкий (-3,5%), бананы (-3,1%), чеснок (-2,8%), помидоры и грибы свежие (-1,6%).

В группе мясопродуктов изменились цены: на мясо кур +4,1%, окорочка куриные +2,2%, мясо индейки +1,3%, печень птицы +1,0%, говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы +0,4%. Снизились цены на колбасу сырокопченую (-0,5%).

Из рыбопродуктов изменились цены: на рыбу живую и охлажденную +2,3%, мороженую неразделанную +1,3%, разделанную (кроме лососевых пород) +1,1%, солёную, маринованную, копчёную +0,9%. Снизились цены на рыбу охлаждённую и мороженую разделанную лососевых пород (-0,6%).

Из хлебобулочных изделий, круп и бобовых изменились цены: на хлеб ржаной +1,1% и пшеничный +0,8%, булочные изделия сдобные +0,6%, хлопья из злаков (сухие завтраки) +0,5%, муку пшеничную, бараночные изделия, крупу гречневую и овсяные хлопья «Геркулес» +0,4%. Снизились цены на крупы овсяную и перловую (-0,6%), рис (-0,4%).

Также изменились цены: на сахар-песок +2,6%, продукцию предприятий общественного питания +1,8% и кофе в организациях +1,6% быстрого обслуживания, воду минеральную и питьевую +1,1%, варенье, джем, повидло, мёд, овощи натуральные консервированные, маринованные, карамель, напитки газированные, коньяк, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), ужины в ресторане от +0,6% до +0,9%.

Снизились цены: на яйца куриные (-9,6%), масло сливочное (-1,4%), молоко ультрапастеризованное (-1,2%), творожок детский (-1,1%), масло оливковое (-1,0%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, кисломолочные продукты, сметану, кефир, молоко сгущенное с сахаром, консервы фруктово-ягодные для детского питания, шоколад, чай черный в пакетиках, кетчуп, жевательную резинку (от -0,4% до -0,9%).

В июне цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +0,5%, в том числе на кардиомагнил и троксерутин +1,7%, активированный уголь +1,6%, левомеколь +1,1%, валосердин и кеторолак +0,9%, цитрамон +0,8%, нимесулид и ренгалин +0,7%, метамизол натрия +0,6%. Снизились цены на валидол (-0,5%) и римантадин (-0,4%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,3%, в том числе на ацетилсалициловую +1,4% и салициловую +1,3% кислоты, омепразол и хлоргексидин +0,7%, парацетамол +0,6%, лоперамид +0,5%, диклофенак, интерферон альфа-2В, ксилометазолин, панкреатин и цефтриаксон +0,4%. Снизились цены на аскорбиновую кислоту и дротаверин (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены на вату +0,8%, бинты +0,7%, шприцы одноразовые +0,6%, термометры медицинские электронные стандартные +0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены: на спички +3,0%, сухие корма для домашних животных +1,8%, мыло хозяйственное +1,1% и туалетное +0,6%, соски (пустышки) детские +0,4%. Снизились цены: на прокладки гигиенические (-0,7%), пасту зубную (-0,6%), бумагу туалетную, порошки стиральные и щётки зубные (-0,5%).

Изменились цены на газовое моторное +8,1% и дизельное +7,1% топливо, бензин автомобильный +6,9% и компримированный природный газ +1,9%.

В группе строительных материалов изменились цены: на еврошифер, кирпич, стекло оконное листовое и цемент тарированный +0,8%, мойки для кухни +0,6%, краски масляные, эмали и рубероид +0,5%. Снизились цены на доски обрезные (-0,5%) и плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-0,3%).

Среди прочих непродовольственных товаров изменились цены: на флеш-накопители USB +1,8%, лампы энергосберегающие +1,2%, батарейки электрические типа АА и сигареты с фильтром +1,0%, матрасы для взрослых и газеты в розницу +0,9%, жидкие чистящие и моющие средства, комплекты столовых приборов +0,8%, шкафы навесные кухонные, столы рабочие кухонные и зеркала навесные для ванной комнаты +0,7%, ювелирные изделия и бумагу офисную +0,6%, игрушки пластмассовые, пальто женские зимние, платья для школьниц, часы наручные и уголь +0,5%.

Снизились цены: на куртки мужские из натуральной кожи, электрочайники и электропылесосы (-1,6%), печи микроволновые (-1,5%), плиты бытовые, наушники беспроводные и джинсы детские (-1,4%), велосипеды для дошкольников, миксеры, блендеры (-1,2%), машины стиральные, холодильники, дрели электрические, электроутюги, матрасы детские, мониторы для настольного компьютера, смарт-часы, кресла детские автомобильные, лампы светодиодные, фотоаппараты, коньки, игрушки мягкие, шампуни и мыло туалетное жидкое, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды, белья и обуви для детей и взрослых (от -0,5% до -1,1%).

В июне абонентская плата за пакет услуг сотовой связи изменилась на +8,0%.

Среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки: на отдых в Египет +7,9%, отдельные страны Юго-Восточной +7,9% и Средней +3,0% Азии, страны Закавказья +6,7%, Турцию +6,5%, Китай +4,8%, Беларусь +2,0%.

Изменилась стоимость услуг внутреннего туризма: речных круизов на территории России +5,1%, поездок на отдых на Черноморское побережье России +2,7%, путевок в дома отдыха, пансионаты +1,4% и санатории +1,3%, проживания в хостелах +1,0%, гостиницах 1* или мотелях +0,7%, билетов в музеи и на выставки +0,8%, экскурсионных туров по России +0,6%, автобусных экскурсий +0,5%. Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4*-5* (-0,7%).

В группе услуг пассажирского транспорта изменились цены и тарифы на проезд: в междугороднем автобусе и такси +1,7%, городском автобусе и маршрутном такси +0,5%. Снизилась стоимость проезда в сидячих вагонах скоростных (-8,0%), купейных вагонах скорых фирменных (-1,6%) и нефирменных (-1,4%) поездов дальнего следования.

Среди бытовых услуг изменились цены: на установку натяжного потолка +1,5%, мойку легкового автомобиля +1,3%, установку пластиковых окон +1,2%, ремонт, пошив одежды, услуги фотоателье, стирку и глажение белья +0,9%, услуги парикмахерских и шиномонтаж колес легкового автомобиля +0,8%, регулировку развала-схождения колес легкового автомобиля +0,6%, постановку набоек, ремонт телевизоров, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наёмным персоналом, и организатора проведения торжеств +0,5%.

Изменились цены на отдельные виды медицинских услуг: на физиотерапевтическое лечение +1,0%, удаление зуба под местным обезболиванием +0,9%, ультразвуковое исследование брюшной полости, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), пребывание пациента в круглосуточном стационаре и восстановление зуба пломбой +0,8%, изготовление съемного зубного протеза +0,7%, первичный консультативный прием у врача специалиста и услуги сиделок +0,6%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога и лечебный массаж +0,4%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг изменилась стоимость: аренды индивидуального банковского сейфа +7,2%, годового полиса КАСКО +2,5%, ветеринарных услуг и пользования общественным туалетом +1,1%, ксерокопирования документа +1,0%, курьерской доставки +0,9%, содержания, ремонта жилья для граждан-собственников жилых помещений, аренды однокомнатной квартиры у частных лиц, занятий на курсах иностранных языков, начального курса обучения вождению легкового автомобиля +0,4%.

Снизилась стоимость годового полиса ОСАГО (-0,8%).

На диаграмме №1 - прирост (снижение) цен на продовольственные товары в июне 2026 года в % к предыдущему месяцу.

На диаграмме №2 - прирост (снижение) цен на непродовольственные товары в июне 2026 года в % к предыдущему месяцу.

На диаграмме №3 - прирост (снижение) цен на услуги в июне 2026 года в % к предыдущему месяцу.