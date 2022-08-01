Кошелёк: с 1 сентября изменится размер родительской платы в дошкольных учреждениях города Мурманска

Большинство муниципалитетов региона в начале 2022 года изменили размер родительской платы. Например, в Оленегорске он составляет 157 и 169 рублей в день, в Кольском районе — 155 рублей, а в Полярных Зорях — 170 рублей в день.

В Мурманске размер родительской платы пересматривается не чаще одного раза в год. Он установлен с 1 сентября 2022 года постановлением администрации города Мурманска № 2155 от 28.07.2022 года: 141 рубль в день и 155 рублей в день для групп с круглосуточным пребыванием.

Рост родительской платы в месяц составит 330 рублей в месяц и 352 рубля для групп с круглосуточным пребыванием.

Как сообщает администрация города Мурманска, мурманские дошкольные учреждения посещают 14914 детей, из них 2268 человек относятся к категориям детей, которым предоставляются льготы в размере 50% — 75% от установленной суммы родительской платы. Родители 571 ребёнка освобождены от родительской платы. 1675 детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием.