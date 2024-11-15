Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины

Как сообщает администрация города Мурманска, с 1 января 2025 увеличатся тарифы на организованное платное питание в мурманских школах, лицеях и гимназиях, предоставляемое Центром школьного питания.

Это связано с увеличением стоимости продуктов питания и расходов на топливо и оплату услуг ЖКХ.

Так, завтраки станут дороже на 10 рублей для младших классов и на 13 рублей для 5-11 классов. Цены на полдники увеличатся на 16 и 17 рублей, обеды подорожают на 17 и 20 рублей соответственно, ужины на 20 рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28862&page=1