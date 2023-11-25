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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.23 11:00

Кошелёк: с 14 по 20 ноября в магазинах Мурманской области цены на куриные яйца выросли больше чем на 10%

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 ноября текущего года отмечено увеличение цен на куриные яйца (на 10,1%), шлифованный рис (на 6,1), свежую белокочанную капусту, морковь (на 3,7), сливочное масло (на 1,9), картофель (на 1,8), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,4), яблоки (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время снизились цены на пищевую поваренную соль (на 1,6%), чёрный байховый чай, вермишель (0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию с 14 по 20 ноября текущего года в стране выросли в среднем на 2,1%. В том числе цены на огурцы подорожали на 7,0%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на 1,4%, лук репчатый - на 1,2%, капуста - на 0,8%, свекла - на 0,4%, бананы - на 0,2%.

В это же время цены на картофель снизились на 0,4%.

Мясо кур в России за период с 14 по 20 ноября подорожало на 0,08%, куриные яйца прибавили в цене 4,51%, а свинина — 0,13%. Таким образом, с начала года по 20 ноября свинина в России стала дороже на 12,59%, мясо кур — на 30,16%, а куриные яйца — на 30,91%.

Рис за период с 14 по 20 ноября прибавил в цене 0,27%, с начала года — 8,98%, гречневая крупа стала дешевле на 0,15%, с начала года по 20 ноября — на 17,56%, а пшенная — на 0,24% и на 0,27% соответственно. В свою очередь, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчётный период стали стоить больше на 0,26%, а с начала года — подешевели на 4,06%.

Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 14 по 20 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,20%. С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года - на 6,31%. Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,040%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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