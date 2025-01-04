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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.25 12:00

Кошелёк: с начала года вертолетные рейсы внутри региона подорожали

С 1 января 2025 года в Мурманской области повышаются цены на перевозку вертолётами пассажиров, багажа и грузов. Постановление №46/1 от 11 декабря 2024 года об установлении стоимости АО «Вологодское авиационное предприятие» подписали в комитете по тарифному регулированию.

Предельная максимальная стоимость перевозки одного пассажира вырастет по маршрутам:

Из Умбы: в Варзугу – с 11564 до 12986 рублей; в Кузомень – 12818 до 14394 рублей; в Чаваньгу – с 15047 до 16897 рублей; в Тетрино – с 17415 до 19557 рублей; в Стрельну – с 19784 до 22217 рублей; в Чапому – с 20898 до 23469 рублей; в Пялицу – с 23267 до 26128 рублей.

Из Варзуги: в Чаваньгу – с 5852 до 6571 рубля; в Тетрино – с 9335 до 10483 рублей; в Стрельну – с 10449 до 11734 рублей; в Чапому – с 11564 до 12986 рублей; в Пялицу – с 15047 до 16897 рублей.

Из Кузомени: в Чаваньгу – с 5852 до 6571 рубля; в Тетрино – с 6966 до 7823 рублей; в Стрельну – с 9335 до 10483 рублей; в Чапому – с 10449 до 11734 рублей; в Пялицу – с 11564 до 12986 рублей.

Из Чаваньги: в Тетрино – с 2368 до 2660 рублей; в Стрельну – с 4598 до 5163 рублей; в Чапому – с 5852 до 6571 рублей; в Пялицу – с 8081 до 9075 рублей.

Из Тетрино: в Стрельну – с 2368 до 2660 рублей; в Чапому – с 3483 до 3911 рублей; в Пялицу – с 5852 до 6571 рубля.

Из Стрельны в Чапому – с 2368 до 2660 рублей.

Из Чапомы в Пялицу – с 3483 до 3911 рублей.

Из Стрельна в Пялицу – с 4598 до 5163 рублей.

Из Ловозеро: в Краснощелье – с 10475 до 11764 рублей; в Каневку – с 18932 до 21260 рублей; в Сосновку – с 25242 до 28346 рублей.

Из Каневки в Сосновку – с 7320 до 8220 рублей.

Из Краснощелья: в Каневку – с 15776 до 11764 рублей; в Сосновку – с 10475 до 17717 рублей.

Кроме того, по всем маршрутам вырастет стоимость перевозки грузов.

Стоимость одного лётного часа за год в Мурманской области выросла с 214557 до 240945 рублей (без учёта НДС).

Билеты на вертолёты по маршруту из Мурманска в Островной подорожают с 2274 до 2554 рублей. Вырастет также и стоимость перевозки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) и лекарственных средств – с 0,46 до 0,52 рубля за килограмм груза, а почтовых отправлений – с 0,92 до 1,03 рубля.

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