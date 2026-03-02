Кошелёк: сэкономили на огурцах и моркови, потратили больше на яйцах куриных и телевизорах

Инфляция в Росси с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчёт за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,51%, с начала года - 2,14%.

По данным Росстата, с 17 по 24 февраля текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,1% (после роста на 0,7% с 10 по 16 февраля), в том числе на морковь - 2,6%, помидоры - 2,5%, картофель - 1,4%, бананы - 0,9%, капусту - 0,7%, лук - 0,5%, яблоки - 0,4% и свеклу - 0,3%.

Снизились цены на огурцы на 3,8%.

С 17 по 24 февраля существенно выросли цены на яйца куриные - на 3,9%, говядину - на 0,6%, колбасы варёные и сахарный песок - на 0,5%, водку - на 0,4%.

Снизились цены баранину - на 0,6%, масло сливочное и подсолнечное - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на телевизоры - на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин с 17 по 24 февраля поднялись на 0,3%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Среди услуг значительно дороже стали поездки на отдых в ОАЭ - на 7,4%, Черноморское побережье - на 2,9%.