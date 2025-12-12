Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Кошелёк: северян радует неожиданное снижение цен на морковь, свежую белокочанную капусту и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области со 2 по 8 декабря 2025 года отмечено снижение цен на морковь (на 5,6%), свежую белокочанную капусту (на 4,3), репчатый лук (на 4,1), сахарный песок (на 2,4), картофель (на 2,3%).

В отчётный период отмечалось увеличение цен на питьевое цельное ультрапастеризованное и пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 1,3% и 0,8%), пшеничную муку (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, по стране со 2 по 8 декабря текущего года также отмечалось неожиданное снижение цен на плодоовощную продукцию. В отчётный период они снизились на 0,1% (после роста на 0,8% с 25 ноября по 1 декабря), в том числе помидоры стали дешевле на 3,7%, свекла - на 0,5%, капуста - на 0,4%, бананы - на 0,2%. Цены снизились и на сахар-песок (-0,7%), пшено (-0,4%), свинину (-0,3%), рис (-0,2%), мясо кур, масло сливочное и подсолнечное, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, соль поваренную (-0,1%).

Как отмечает федеральное статистическое ведомство, одновременно выросли цены на огурцы на 3,1%, лук - на 0,5%, картофель и яблоки - на 0,3%. В магазинах страны пришлось переписывать ценники в большую сторону на печенье +0,6%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное и смеси сухие молочные для детского питания +0,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и крупу гречневую +0,3%, говядину, колбасы полукопченые, варёно-копчёные, рыбу мороженую, творог, хлеб пшеничный и ржаной, муку пшеничную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, маргарин, сметану, консервы овощные для детского питания, вермишель и чай черный +0,1%.

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики. С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на 5,31%.

