7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.25 17:30

Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается

В магазинах Мурманской области, по данным Мурманскстата, с 26 августа по 1 сентября текущего года снизились цены на картофель (на 5,0%), репчатый лук (на 3,2), яблоки (на 3,1), гречневую крупу (на 2,0), подсолнечное масло (на 1,6), свежую белокочанную капусту (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 1,1%).

Но в это же время отмечается рост цен на морковь (на 1,6%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4), вермишель (на 1,1), куриные яйца (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 26 августа по 1 сентября 2025 года по стране цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2% (после уменьшения также на 3,2% в предыдущую неделю), в том числе на морковь (-7,2%), картофель (-6,9%), капусту белокочанную (-5,7%), лук репчатый (-5,5%), свеклу столовую (-3,7%), яблоки (-3,4%), помидоры (-2,8%). Опустились цены и на сметану, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, вермишель, печенье, чай черный и соль поваренную (-0,1%).

А вот на огурцы продолжают дорожать, прибавив за отчётную неделю +2,2%.

Переписать ценники в магазинах в большую сторону пришлось на говядину, баранину и сахар-песок +0,4%, сосиски, сардельки, яйца куриные и консервы мясные для детского питания +0,3%, свинину, мясо кур, колбасы полукопчёные и варёно-копченые, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу гречневую, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рыбу мороженую, хлеб ржаной и пшеничный, молоко пастеризованное, масло подсолнечное и пшено +0,1%.

По данным федерального статистического ведомства снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен.

Напомним, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа, на 0,05% с 22 по 28 июля и также на 0,05% с 15 по 21 июля.

С начала месяца цены в РФ к 1 сентября (то есть за один день месяца) снизились на 0,01%, рост цен с начала года составил 4,10%.

В сентябре 2024 года цены выросли на 0,48%, с начала года - на 5,78%.

Комментарии


-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
-

-

