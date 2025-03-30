Кошелёк: сколько денег нужно российской семье для «сведения концов с концами»

Как сообщает Росстат, семьям в нашей стране на «сведение концов с концами» в 2024 году в среднем требовалось 73,9 тысячи рублей в месяц. Напомним, что в 2022 году месячный доход, необходимый для оплаты всех необходимых ежедневных расходов, составлял 67,5 тысяч рублей.

По данным статистического ведомства, минимальные расходы в семьях без детей в 2024 году составили 64,2 тысячи рублей, с детьми — 99,9 тысяч рублей.

Семьям, проживающим в городе, на «сведение концов с концами», необходимо 74,2 тысячи в месяц, в сельской местности — 64,2 тысячи рублей. Больше всего денег на минимальные расходы нужно семьям с детьми-инвалидами (101,2 тысячи) и многодетным семьям (114,2 тысячи рублей).

Довольно показательно выглядят на этом фоне данные годового отчёта Росстата о среднемесячных доходах одного служащего Банка России в 2024 году, у которых они вырос на 3,8% и достигли 231,8 тысячи рублей. Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231772 рубля (2023 год - 223259 рублей). Надо отметить, что в 2024 году среднесписочная численность служащих Банка России уменьшилась на 1460 человек (3,2%) и составила 43770 сотрудников.