Кошелёк: снижаются оптовые цены на мороженую рыбу

По данным системы мониторинга Росрыболовства, с 12 по 18 декабря текущего года оптовые цены на мороженую рыбу в стране снижались.

На Северо-Западе сельдь подешевела на 1,9% - до 105 рублей за кг. Как и на предыдущей неделе скумбрия атлантическая продавалась по 163 рубля за кг, пикша – по 165 рублей за кг.