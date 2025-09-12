Заплыв через Кольский залив состоитсяМурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 13:00

Кошелёк: снижение цен на плодоовощную продукцию продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 сентября 2025 года отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 6,3%), яблоки (на 5,5), картофель (на 5,1), морковь (на 5,0), репчатый лук (на 4,2), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,0), сливочное масло (на 1,9), байховый черный чай (на 0,7), гречневую крупу (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период отмечено повышение цен на свинину, кроме бескостного мяса (на 2,3%), шлифованный рис (на 0,6), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пищевую поваренную соль, сахар-песок (на 0,4%).  

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в России со 2 по 8 сентября текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-2,0%), в том числе на свеклу столовую (-5,3%), картофель (-4,8%), морковь (-4,7%), капусту белокочанную (-4,2%), лук репчатый (-3,7%), яблоки (-2,9%), смеси сухие молочные для детского питания (-0,4%), масло подсолнечное и соль поваренную (-0,3%), сметану (-0,1%).

В это же время пришлось переписать ценники в большую сторону на помидоры +2,8%, огурцы +0,4%, бананы +0,2%. Подросли цены и на сосиски, сардельки +0,7%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,5%, свинина, колбасы варёные, крупу гречневая, молоко ультрапастеризованное и творог +0,4%, говядина, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания. +0,3%, мясо и яйца кур, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб ржаной, печенье и чай чёрный +0,2%, колбасы полукопчёные и варёно-копченые, пшено, вермишель, консервы овощные для детского питания и водка +0,1%.

По данным Федеральной службы госстатистики, рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. С начала месяца цены в стране к 9 сентября выросли на 0,09%, рост цен с начала года - 4,03%.

