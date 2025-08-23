Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Кошелёк: снижение цен на плодоовощную продукцию радует, а вот рост цен производителей промышленных товаров огорчает

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 августа 2025 года зафиксировано снижение цен на картофель (на 15,0%), свежую белокочанную капусту (на 13,9), морковь (на 8,7), репчатый лук (на 5,1), неразделанную мороженую рыбу (на 1,2), пшеничную муку (на 0,7), куриные яйца, гречневую крупу (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период цены повысились на пищевую поваренную соль, яблоки (на 2,3%), сахар-песок (на 1,0), говядину (кроме бескостного мяса), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в России  с 12 по 18 августа текущего года, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,7%), в том числе на картофель (-8,9%), помидоры (-7,4%), лук репчатый (-6,7%), свеклу столовую (-6,3%), капусту белокочанную и морковь (-6,2%), бананы (-1,8%) и яблоки (-1,4%), на масло подсолнечное, муку пшеничную и вермишель (-0,3%), маргарин (-0,2%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, творог, яйца куриные, рис, соль поваренную и водку (-0,1%).

А вот огурцы стали дороже, прибавив в цене +5,2%. Пришлось переписать ценники в большую сторону и на сосиски, сардельки +0,5%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания +0,4%, крупу гречневую +0,3%, говядину, консервы мясные и овощные для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, сметану, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, пшено, сахар-песок и печенье +0,1%.

По данным статистического ведомства РФ, снижение потребительских цен в стране с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа.

Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены в России к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,9% после снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил Росстат.

Цены промпроизводителей выросли в июле впервые с февраля 2025 года. За январь-июль их снижение составило 3,1%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в июле стали на 3,2% выше по сравнению с июнем (за январь-июль снизились на 15,2%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа цены выросли на 5,7% (за 7-мь месяцев упали на 21,8%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в июле не изменились (за январь-июль снизились на 0,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в июле по сравнению с июнем выросли на 1,7% (за январь-июль выросли на 2,0%). Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений выросли в цене в июле на 7,4% (за январь-июль - на 4,2%).

